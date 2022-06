Millonario le propone matrimonio a Amber Heard tras perder juicio contra Johnny Depp

Luego de una semana de haber recibido el veredicto del controversial juicio en contra de Johnny Depp, Amber Heard recibió la inusual proposición a través de su cuenta de Instagram.

Aparentemente la actriz de 36 años flechó a un empresario saudí, quien por su parte no dudó con contactarla para proponerle matrimonio con una serie de mensajes y una nota de voz en la que no pasó desapercibido su rechazo hacia Johnny Depp, asegurando que es mejor que él.

La iniciativa del hombre surgió tras el desfavorable veredicto que recibió Amber Heard la semana pasada, en el cual le exigen un pago de poco más de 10 millones de dólares para el protagonista de ‘Piratas del Caribe’ como compensación de difamación.

Al imaginar la apretada situación económica que podría estar atravesando la actriz, el millonario decidió “tenderle una mano” y proponerle matrimonio.

El mensaje que recibió Amber Heard

“Amber, ya que todas las puertas se están cerrando para ti, no tienes a nadie excepto a mí para cuidarte. He notado que algunas personas te odian y te intimidan, por lo tanto, decidí casarme contigo. Eres una bendición pero la gente no aprecia eso. Soy mejor que ese viejo”, escribió el empresario.

La inesperada proposición ha causado revuelo en las redes sociales y dos corrientes de opinión, por un lado de quienes ven la iniciativa del hombre como positiva y por otro quienes la tildan como fuera de lugar y del mal gusto.

Por el momento Amber Heard no ha confirmado ni desmentido la información que circula a través de varios medios, pues lo último que compartió a través de sus redes sociales fue un comunicado en el que expresó la gran decepción que sientió al recibir el veredicto del caso.

