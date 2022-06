Siempre Fui Yo es la nueva serie de Karol Sevilla en la cual muestra una nueva faceta de su carrera

La actriz mexicana Karol Sevilla regresa este año a Disney y ahora como protagonista de la serie llamada “Siempre Fui Yo” de Disney Plus que se estrenará mañana. En esta producción Sevilla se muestra en una etapa más adulta y la trama de la serie tiene un tono más serio ya que habla de temas como la muerte y traición. En entrevista con Publimetro, Karol Sevilla compartió, “Esperamos un año para que se estrenara la serie y estamos muy emocionados por la respuesta del público en redes sociales. Aparte ya podemos anunciar oficialmente que en julio comenzamos a grabar la segunda temporada”.

Acerca de la historia, “Siempre Fui Yo” cuenta la historia de “Lupe”, que es interpretada por Karol Sevilla y ella es una mexicana que se ve forzada a viajar a Cartagena en Colombia porque se entera que su padre quien es un cantante famoso llamado “El Faraón” (Christian Tappan) falleció de forma repentina. Ante ello, “Lupe” asiste al funeral de su difunto padre y se pone a investigar la muerte de “El Faraón”. El cantante Pipe Bueno interpreta “Noah” en la serie y “Lupe” tiene sospechas de él acerca del fallecimiento de su padre ya que era el ex asistente de su papá. “Noah es un tipo que quiere cantar y yo soy cantante y con la experiencia que tengo es lo que le puedo aportar al personaje”, dijo Pipe Bueno en entrevista con Publimetro.

Karol Sevilla. Karol Sevilla. / Foto: Cortesía.

Karol Sevilla y Pipe Bueno enamorarán al público en “Siempre Fui Yo”

En la misma línea, Karol Sevilla platicó de su regreso a Disney y compartió lo siguiente, “Me siento muy agradecida con papá Mickey y mamá Minnie por creer una vez más en mi trabajo y me dieron la batuta de llevar esta historia y contarla y sin duda es un reto. Este personaje es muy diferente a lo que me vieron hacer en Soy Luna. Estoy feliz y orgullosa por el trabajo que he hecho porque me ha costado mucho y este ha sido un personaje que me sacó de mi zona de confort en todos los sentidos posible y actoralmente me siento satisfecha con el proyecto”.

Pipe Bueno. Pipe Bueno. / Foto: Cortesía.

Además de tener una historia emocionante, “Siempre Fui Yo” es una serie que estará llena de música y de ello Pipe mencionó, “Esta parte musical para mí es de l mejor porque evidentemente es como un dos en uno para lo que yo quería, que es el poder actuar y al mismo tiempo no dejar de cantar. Al mismo tiempo que se estrena la serie saldrá un disco con trece canciones y nosotros le aportamos mucho de nuestro conocimiento con el canto”. Cabe agregar que ”La canción más bonita” es una de las melodías que el público podrá escuchar en la serie y a pocas semanas del lanzamiento del video oficial la canción ha tenido un muy buen recibimiento en las plataformas digitales con más de 600 mil reproducciones en YouTube.

Finalmente, “Lupe” y “Noah” tienen una relación basada en el odio y el amor al mismo tiempo y de su trabajo en pantalla Karol Sevilla contó, “Nos lo tomamos muy en serio nuestro trabajo y nosotros desde nuestro lado quisimos hacer que nos conectáramos de una forma humana siendo Pipe y Karol. Nos conocimos en muchos sentidos y creo que eso está reflejado en la pantalla por mucho y creo que los personajes tienen una conexión que nunca habían sentido con nadie”.

