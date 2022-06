La Academia: “Gavito para mí es el mejor crítico del mundo”, dice Santiago mientras agradece que Lolita Cortés crea en él

La trayectoria de Arturo López Gavito fue resaltada por Santiago, uno de los alumnos de La Academia, pese a haber recibido comentarios algo fuertes por parte del crítico de 54 años que ha dedicado parte de su carrera a impulsar artistas.

Santiago, en conversación con su compañera Isabela en la casa de La Academia, le contó sobre la enorme admiración que siente por Gavito, quien declaró a TV Azteca recientemente que ahora es un “crítico más humano” después de haber sido conocido como “el juez de hierro”, junto a Lola Cortés.

El consejo de Lola Cortés a Santiago

Lola Cortés le dijo a Santiago que “hay un dejo de imitación” en sus interpretaciones, algo semejante a lo que le dijo Gavito. “Tienes la voz, tienes los recursos, ahora ten la seguridad y párate como un verdadero charro”, le aconsejó Lolita.

“Qué Lolita haya creído en mí sí me motiva mucho (…) Siempre la he visto en la Academia, sus críticas son muy honestas”, señaló Santiago, nacido en Ciudad de México.

“No me sentía digno de su presencia y que me haya defendido me conmovió muchísimo”, apuntó el alumno sobre Lola Cortés.

“Lolita para mí ella empatiza mucho con el artista, pero Gavito siento que es un crítico (…) “Gavito para mí es el mejor crítico del mundo”, dijo.

“Gavito me dijo que no sabía cantar”

Santiago manifestó que se sentiría muy emocionado si Gavito el próximo fin de semana le dice que mejoró. “Siento que puedo lograr que al menos empiece a confiar en mi talento”.

Santiago le contó además a su compañera Isabella que Gavito le dijo que no sabía cantar, y lo que hace es imitar a artistas como los Fernández.

Y lejos de considerarla injusta, Santiago concuerda con la crítica de Gavito: “Pero sí, muchos me han dicho que me parezco mucho a los Fernández y eso lo tengo que trabajar, mi estilo”.

Mis respetos con esa mesa de críticos, para mí ha sido de las mejores

“Carlos Rivera empezó mucho como yo, no es que me vaya a comparar, pero si él pudo...”.

Gavito, por su parte, espera lograr en esta edición de La Academia “tres cantantes históricos” que puedan estar a la altura o superar a artistas como Yuridia, Carlos Rivera o Yahir.

“Yo espero una Academia menos polémica en el panel, pienso en un combo de críticos que agregue valor”, expresó.

La lista de participantes de la Academia comenzó con Alejandra, de Sonora; Emilio, de Aguascalientes; Esmeralda, de Guerrero; Andrés, procedente de Sonora; Jackie, nacida en Sinaloa; Mariana Logue y Santiago de la Ciudad de México; Rubí, de San Luis Potosí; Fernanda e Isabella, de Tabasco, además de Roberto Poot, de Quintana Roo, quien fue el primer eliminado.

Entre los alumnos de otras nacionalidades están Nelson, de Guatemala; Zunio y Mar, de Ecuador; Cesia, procedente de Honduras y Eduardo, de Estados Unidos.