The Tale of the Lion King regresa ahora Disneyland Resort con sorprendentes innovaciones

“The Lion King” es una de las historias más entrañables y populares de Disney y para conmemorar esta maravillosa historia a Disneyland Resort llegó un espectáculo que cuenta la historia del querido “Simba” de una manera diferente. “The Tale of the Lion King” es un show que se estrenó en Disney California Adventure Park hace unos años pero ahora se presenta en el Fantasyland Theatre en Disneyland Resort. En entrevista con Publimetro, Juan Aldama, el portavoz de Disneyland Resort compartió, “Esta obra ha regresado y nos tomamos un tiempo para hacer unos cambios y representarla de una nueva forma. En este show no salen los personajes como típicamente lo vemos pero lo que se buscó hacer en esta ocasión es contar la historia de The Lion King”.

Juan Aldama portavoz de Disneyland Resort. Juan Aldama, el portavoz de Disneyland Resort hablando de "The Tale of the Lion King". / Foto: Cortesía.

Algo relevante es que “The Tale of the Lion King” tiene la misma banda sonora que la cinta original de “The Lion King”, algo que acorde con Juan conmueve a los asistentes de este show. “Van a escuchar tambores y diferentes instrumentos que son los que conforman toda esta música en vivo. Esto es muy importante porque muchos niños tienen la oportunidad de ver por primera vez sus primeras obras de teatro aquí en Disneyland Resort”, mencionó Aldama.

“The Tale of the Lion King” es una experiencia completa

Relacionado con la idea de haber creado este nuevo show, en entrevista con Publimetro, Paul Bryant, director creativo de “The Tale of the Lion King” explicó, “Tomamos una cinta que dura dos horas y la contamos en media hora. Esto se logró gracias a los extraordinarios escritores con los que contamos y a que seleccionamos las partes más importantes de esta historia”. En cuanto a los vestuarios, Bryant mencionó, “Lo que quisimos hacer era tocar la cultura de África e investigamos acerca de sus diferentes telas. Cabe aclarar que aquí en Disneyland Resort no estamos tratando de ser de África sino que estamos honrando esta cultura”.

Chef Natalie Willingham. Chef Natalie Willingham de "The Tale of the Lion King". / Foto: Cortesía.

Es preciso agregar que “The Tale of the Lion King” completa ya que el show tiene su propia línea de alimentos para que el público se pueda adentrar aún más en el espectáculo. La encargada de crear el menú para este espectáculo fue la chef Natalie Willingham y los platillos que ofrecen son los siguientes: galletas con diversas texturas de África, camote con relleno de pollo y curry y plátanos fritos. Con ello se puede entender que el ver este show incluye un mágico viaje a África.

