El Main Street Electrical Parade cumple 50 años y Disneyland Resort está de fiesta todo el año

Este año el “Main Street Electrical Parade”, uno de los shows nocturnos más queridos en Disneyland Resort cumplió 50 años. Con motivo de este 50 aniversario el parque estará de fiesta todo el año y ahora que el espectáculo ha regresado a Disneyland los asistentes pueden ser parte de la adición de nuevos personajes de Disney. Este mágico desfile recorre la calle principal del parque con luces y carros alegóricos que transportan a los personajes más emblemáticos de Disney.

Te puede interesar: Disneyland Forever es un espectáculo que te hace creer en la magia que existe en Disneyland Resort

El “Main Street Electrical Parade” cumple 50 años de presentarse en Disneyland Resort. / Video: Paloma Takahashi. El “Main Street Electrical Parade” cumple 50 años de presentarse en Disneyland Resort.

Como contexto, desde el 17 de junio de 1972 cada noche los asistentes de Disneyland Resort esperan en las banquetas de la calle principal para presenciar el impresionante “Main Street Electrical Parade”. El espectáculo está conformado por aproximadamente 500 mil luces que le dan vida a las calles de Disneyland. Un tren lleno de luces es el carro que lidera el desfile, mientras que “Mickey y Minnie” saludan a todos los presentes.

Disneyland Resort está de fiesta porque el “Main Street Electrical Parade” regresó

Son 18 historias de Disney las que están presentes en este desfile lleno de luces y “Alice in Wonderland”, “Cinderella”, “Peter Pan”, “Snow White and the Seven Dwarfs”, “Pinocchio”, “Pete’s Dragon” y “Frozen 2″ son algunas de la cintas de las cuales pertenecen los protagonistas de este espectáculo. Cabe mencionar que este año se añadió una carroza muy especial que integra al show a los personajes de “Coco” y “Encanto”.

“Main Street Electrical Parade”. “Main Street Electrical Parade”. / Foto: Paloma Takahashi.

Finalmente, el “Main Street Electrical Parade” fue creado por Robert Jani y su espectáculo está conformado por 22 mágicas carrozas. Emoción, asombro y felicidad son algunos de los sentimientos que se pueden vivir en Disneyland Resort mientras los carros alegóricos van iluminando el parque al igual que a los corazones de los visitantes. Y para que nadie se pierda de este espectáculo el desfile de lleva a cabo dos veces cada noche.

Lo más leído en Publimetro