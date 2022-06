Paul McCartney cumple 80 años en medio de su gira Got Back por Estados Unidos

La leyenda musical Paul McCartney cumple 80 años de regalarle buena música al mundo. Y es que Paul nació en 1942 en Walton, una área de Liverpool en Reino Unido. Cabe mencionar que McCartney ha escrito y cantado varias de las canciones más emblemáticas del siglo XX. “Get Back”, “Hey Jude”, “Let it Be”, “In My Life” y “Come Together” son algunos de los éxitos que Paul compuso siendo parte de “The Beatles”, canciones que se convirtieron en himnos musicales. A sus 80 años Paul sigue presentándose frente al público siendo un ejemplo de lo que es ser un artista comprometido.

Para agradecer los buenos deseos de sus admiradores, McCartney publicó a través de su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la cual sale sentado en la parte trasera de un coche. “Gracias por las adorables felicitaciones y sus cálidos deseos por mi cumpleaños”, escribió el artista. En la imagen se puede observar que Sir Paul tiene su cabello gris y se ve bastante juvenil como siempre ha tratado de mantenerse.

Sir Paul McCartney celebra su cumpleaños cantando

Es preciso decir que actualmente Paul McCartney se encuentra en medio de su gira musical llamada “Got Back” por Estados Unidos. En días recientes invitó a su escenario a diversos artistas como Bruce Springsteen con quien cantó “Glory Days”. Asimismo, McCartney tuvo de invitado a Bon Jovi en su presentación en Nueva Jersey y junto con 50 mil asistentes Bon Jovi le cantó feliz cumpleaños a Paul.

Bon Jovi y Paul McCartney. Bon Jovi y Paul McCartney. / Foto: Instagram.

Finalmente, Paul McCartney tiene mucho que celebrar ya que a lo largo de los años él ha podido seguir cantando la música que creó junto con su amigo y compañero de banda John Lennon. Además McCartney se ha destacado por tener fama como solista con discos como: “Ram”, “McCartney”, “Tug of War”, “Press to Play” y “Back in the U.S”, por mencionar algunos.

