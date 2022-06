“Las ganas de sentir mi piel cuando tu piel me toca”; Así suena el nuevo sencillo de Daniel Drexler, “En esta cama”

Sentado en el estudio donde estuvo recluido durante la pandemia creando su nuevo disco, Daniel Drexler nos recibe con un mate en la mano -remedio absoluto para quitar en frío, según menciona- para hablarnos sobre su nuevo sencillo “En esta cama”.

El compositor y cantante uruguayo, está en la antesala de un nuevo disco, que viene a revelar todo lo que pone en caos al ser humano. A pesar de que la experiencia vivida en los dos últimos años que le dejó un montón de letras aprendidas, Drexler se mantiene añorando la certeza del contacto piel con piel.

“En esta cama” es una canción que habla de la añoranza sentida de una persona por otra, una relación dependiente de la existencia del otro, la cual se escribe desde el sentimiento de la ausencia, ese que tiene un sabor amargo.

Aquí un poco de la entrevista:

Muchas gracias Daniel por la entrevista, ¿qué nos tienes que contar de tu nuevo sencillo “en esta cama”?

D: Es el primer sencillo de un disco nuevo, un disco que escribí cuando estaba recluído en este mismo estudio. Es una canción que cuando la escribí no sabía muy bien porqué la estaba escribiendo pero habla de una relación erótica entre dos personas. Después me di cuenta que es un vínculo erótico. Está escrito desde la ausencia, desde la desaparición que se dieron en los encuentros que se perdieron en estos dos años de pandemia, que estuvimos recluídos. Me di cuenta que era un vínculo erótico distinto a los que se están dando hoy en día, ¡claramente no es un vínculo de Tender! Es un vínculo de una persona que está obsesionada con otra persona y que no solo rehuye al encuentro, si no, lo que busca es profundizar el encuentro con esa persona. En cierta forma, no va con la consonancia efímera con la que se está dando los vínculos hoy en día, no sólo erótico, si no de amistad, las relaciones familiares, etc. Yo soy un gran amante de la revolución digital, la evolución exponencial de las tecnologías, la forma en que todo está cambiando de una manera vertiginosa, ver en tiempo real hacía donde estamos yendo, pero también dentro de ese esquema, hay un poquito de las relaciones humanas que también están sufriendo. Capaz esta canción tiene una especie de melancolía, de deseo, de detener el tiempo, de ver cómo eran los vínculos en aquella época; “poner en pausa un mundo tan veloz”, dice la letra, “las ganas de volver a verte aquí, de tenerte palpitando junto a mi, las ganas de tu boca que esté cerquita de mi boca. Las ganas de escaparnos del reloj de poner en pausa un mundo tan veloz. Las ganas de sentir mi piel cuando tu piel me toca”. Es una serie de versos que tienen a resaltar la búsqueda de la intensidad en un vínculo, que no sea efímero si no, lo más intenso posible.

Jugando un poquito con el título de la canción ¿qué es lo que significa para Daniel Drexler el tener que compartir un espacio tan personal como la cama?

D: lo importante es que yo he tomado una actitud que es escribir lo que me pasa. Muchas veces quise escribir un diario, abandoné la idea por vago. Después me di cuenta que en realidad, mis nueve discos anteriores son mis diarios de vida. Cada uno de mis discos describe una etapa de mi vida. He tratado de ser lo más transparente posible, hablar de todo lo que me pasa. Así que, no pongo filtro. Los días que estaba escribiendo esta canción, estaba pensando en las ganas del encuentro, las ganas de sentir la piel con la piel, las ganas de un montón de cosas que siempre dábamos por hechas y por posibles, y cuando empezó el contexto del encierro, se empezó a sentir la falta. Por eso digo que uno escribe desde el vacío, desde la ausencia de las cosas, cuando las está extrañando.

Daniel, cuéntanos un poquito sobre el disco que está por salir.

D: El disco se llama “La voz de la diosa Entropía”, ya desde el título tiene un problema que voy a explicar. -ríe- Es bastante complejo eso, ¿no? Entre otras cosas, lo que me pasó con este encierro estuve muy encerrado acá en el estudio, atrás tengo una biblioteca, -señala un libro rosa a sus espaldas- se llama “En defensa de la ilustración” de Pinker, es un libro que leí con mucha curiosidad, sobre todo en el contexto en el que estaba leyendo, que habla sobre la ilustración en medio de una pandemia. Ese señor me enseño que hay una fuerza rectora en el cosmos que es la entropía, es una ley de la ciencia que, prácticamente, todos los científicos coinciden que es la única ley que es inmutable. Es una gran fuerza que tiende llevar al universo hacía el desorden, o sea, si uno no pone un esfuerzo energético, la tendencia natural del movimiento de las cosas en el cosmos es el desorden. Tomé conciencia que esto no sólo tiene un corelato cósmico, si no, que aparte, en nuestras vidas, nuestro esfuerzo como entidades biológicas es de mantener un orden metabólico, un orden de funcionamiento, de este mecanismo maravilloso que es un ser humano y es un esfuerzo que estamos haciendo contra rectora, que lo que lleva es hacia el desorden. Vamos en la vida nadando contra corriente y que es una lucha dispareja, una lucha que siempre vamos a perder. Y ahí, se me vino la idea de “bueno, está bien. Hay que asumir cómo va a parar esta pelea” qué al final la entropía, está marcando que nosotros como entidades biológicas estamos haciendo la lucha en vano. Estamos envistiendo molinos de viento y yo creo que es maravilloso. Hay que dar esa pelea, con amor, con alegría, pero al mismo tiempo hay que tener conciencia que es una pelea absurda. No hay que obsesionarse. El hecho de querer tener el control de todo, puede llevar al lado opuesto, al sufrimiento, es nadar en contracorriente.

Daniel Drexler lanza su nuevo sencillo "En esta cama" (Captura de pantalla)

El artista uruguayo mencionó que su plan de gira está contemplada para Sudamerica en lo que resta de 2022. Además, mencionó que México está en sus planes para el siguiente año.

Aquí podrás escuchar “En esta cama”

Te recomendamos: