Inés Gómez Mont dejó de publicar su vida de lujos y las fiestas de cumpleaños de sus hijos, ahora celebra todo en hermetismo total

La vida de lujos, ropa de firma, yates y fiestas que la presentadora Inés Gómez Mont presumía en sus redes sociales ahora es un misterio luego de verse involucrada, junto a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, es un proceso penal al ser señalados por delitos de desvío de fondos y lavado de dinero.

El último post de Inés Gómez Mont, de 38 años, lo publicó el 14 de octubre de 2021. Se trata de un mensaje en el que indicó que fue informada por las autoridades sobre la solicitud de nuevas órdenes de aprehensión en su contra. “Ahora por asuntos fiscales por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT y PRODECON”, señaló en un comunicado.

En un comunicado anterior, publicado el 21 de septiembre de 2021, aseguró que es “inocente” y que se trata de “una injusticia”, insistió Inés Gómez Mont.

“De acuerdo con la prensa, las autoridades me acusan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos (que suman 3 mil millones de pesos) y de pertenecer a la delincuencia organizada. Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia. Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado”.”Sé quién soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito: soy inocente y esto es una injusticia”

La vida de lujos de Inés Gómez Mont y su familia pasó al anonimato

La sobrina del exsecretario de gobernación mexicano Fernando Gómez Mont, solía publicar en sus redes sociales fotografías que reflejaban una vida de ensueño, con todo lo que se puede querer para no tener que preocuparse por temas de dinero.

Era costumbre de Inés Gómez Mont, quien saltó al mundo del entretenimiento con su participación en los programas Los 25+ y Ventaneando en TV Azteca, compartir imágenes de los lujosos cumpleaños de sus seis hijos biológicos, quienes por lo general posaban con prendas de firma.

Vestida de Chanel, Inés Gómez posa con su hija María en su cumpleaños número 3 el 18 de junio de 2021. Este año el cumpleaños de su hija menor, nacida el 18 de junio de 2018, fue celebrado en absoluto hermetismo.

Es madre de seis niños: Inés, los trillizos Javier, Diego y Bruno -a quienes procreó con su ex esposo Javier Díaz- además de Bosco y María, fruto de su relación con Álvarez Puga.

La ropa de firma ha sido un sello de la presentadora que ha escapado del ojo público mientras sigue su proceso legal.

Una investigación de la Fiscalía General reveló que Inés Gómez Mont recibió depósitos por 14 millones de pesos de dos empresas que estarían implicadas en una presunta red de compañías fantasma, a través de las cuales se desviaron más de 2 mil 500 millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación, reseñó el portal de investigación Animal Político.

La Procuraduría General mexicana inició en 2017 una investigación en contra Inés Gómez Mont por “posibles delitos fiscales y lavado de dinero”, luego de “detectar que en 2016 reportó pagos por 39 millones 518 mil pesos por supuestos honorarios de empresas que presuntamente simulaban operaciones y de una persona física”, añadió Animal Político.

Inés Gómez Mont sigue luchando por defender su inocencia. “Lo repito y lo sostengo: soy inocente y esto es una injusticia”, dijo en su última publicación en su cuenta en Instagram con 2,6 millones de seguidores.