Iskander y Alex Cuba dejan fluir su inspiración y buena química en ‘Dime si soy yo’

Alex Cuba vive en Canadá, mientras Iskander en Toluca (México), ambos se encontraron de manera virtual para grabar el tema Dime si soy yo, y esta semana se reencontraron de manera presencial para grabar el video de su nuevo sencillo.

“Fue orgánica esta fusión de nuestros estilos, con la justa medida de lo que somos cada uno desde que escribimos la canción”, compartió Alex Cuba.

Iskander presenta una nueva colaboración junto al cantante y productor multipremiado cubano / canadiense, que lleva por título Dime si soy yo. Grabado en México y Canadá respectivamente en donde la distancia no fue un factor que impidiera hacer de esta canción un tema único y divertido.

“Fue un trabajo a distancia, pero afortunadamente presentes uno con el otro mientras la trabajamos. Alex le tocó ser el productor del tema en Canadá y ahí estuve yo pegado, en cada acento y cada coma que me mandaba; la verdad, Alex es una persona con la cual no me quedaba duda de nada, fluyo todo muy padre. Somos personas distintas, porque él nació en Cuba, yo en México y eso nos da un personalidad distinta, fue algo muy nutritivo -musicalmente- para ambos”, adelantó Iskander.

Iskander y Alex Cuba. Los cantautores presentan nueva canción. (Foto: Cortesía.)

El cantautor mexicano que celebra su primera década dentro del ámbito musical, celebra 16 años como cantautor, “somos los dos divos, hay quien te cataloga de esa forma cuando eres muy especial por muchos temas, pero es porque somos perfeccionistas, porque queremos un mundo mejor y la música no es solo negocio como es parte de la mayoría de las personas en la industria”.

También puede interesarte: Vanessa Guzmán pasa de reina de belleza y actriz a fisiculturista

Mientras que el artista cubano puntualizó que trabajar juntos generó una buena energía, “yo lo llamo sencillez aparente, la canción quería ser así orgánica y ese elemento nos une a los dos; además, el bello timbre de voz que tiene Iskander, ahora estamos haciendo el video en Metepec. En esta colaboración se tiene que soltar un poco el ego de los artistas”.

Iskander y Alex Cuba. Los cantautores presentan nueva canción. (Foto: Cortesía.)

Alex Cuba e Iskander, a detalle

8 producciones discográficas y algunos sencillos ha sacado Alex Cuba desde el inicio de su trayectoria.

3 discos inéditos y uno en versión Deluxe con dos Bonus track tiene Iskander.

Noticias del día en México:

Inflación asfixia a mexicanos y llega a 7.88%, su mayor nivel en 21 años

Verano en alerta por alza de Covid en todo el mundo

Recomendación en Publimetro TV: