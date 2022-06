Irina Baeva marca tendencia con vestido de malla y flecos

En los últimos años Irina Baeva se ha convertido en un referente de la moda y el estilo, pues la joven actriz se ha encargado de compartir a través de sus redes sociales innumerables y arriesgados atuendos con los que ha flechado a sus fanáticos.

Con casi cuatro millones de seguidores en Instagram, la prometida de Gabriel Soto ha dado cátedra en varias oportunidades, pero su más reciente publicación ha causado revuelo por el vanguardista outfit que lució durante su paseo por la Gran Manzana.

La intérprete rusa sorprendió a sus fanáticos con una combinación bastante veraniega en la que incluyó un vestido, una licra y un llamativo cinturón.

Con la Estatua de la Libertad, el Central Park y la ciudad de fondo Irina Baeva seleccionó exclusivas piezas para pasear por la ciudad de Nueva York derrochando el mejor estilo.

En las distintas fotografías se va a la actriz con un vestido de red marrón en combinación con unos bike shorts y un top negro. Por si fuera poco, sumó a su atuendo unas botas texanas, un llamativo cinturón que realzó su figura y una cartera de la lujosa firma Yves Saint Laurent.

“Happiness in one word - for me it’s NEWYORK” (La felicidad en una palabra - para mí es Nueva York), escribió Irina Baeva junto un carrete de fotos de su entretenida visita.

A las pocas horas la publicación de Irina Baeva alcanzó más de 40 mil likes y un sinfín de comentarios en los que sus seguidores no dudaron en halagar su magnífica figura y su originalidad al vestir.

“Preciosa”, “Wow tu look”, “Disfruta como siempre!”, “Te lo mereces hermosa”, “Bienvenida de vuelta, luces fantástica”.

