Mora no tiene miedo de experimentar nuevos sonidos y con Microdosis lo comprueba

Sin duda Puerto Rico es el país del cual salió el reguetón para llegar a todos los rincones del mundo, y es que de ahí han salido grandes artistas y exponentes de este género musical que ha revolucionado al mundo en los últimos 10 años. Mora es un nuevo artista puertorriqueño de tan solo 26 años de edad que está comenzando a fascinar al público con sus canciones. En entrevista con Publimetro Mora habló de su más reciente disco titulado “Microdosis” y dijo, “Yo defino a Microdosis como divertido y espontáneo, es un disco que tiene muchas cosas, sonidos y ritmos diferentes. En este álbum yo me atreví a hacer algo nuevo y es muy diferente a lo que ya había hecho antes”.

“Microdosis” es el segundo álbum de estudio de Mora, ya que “Primer Día De Clases”fue el disco con el cual presentó su música al mundo. Este nuevo material cuenta con 15 canciones y cada uno tiene su propio video musical. “Los cambios de sonido son parte de la evolución de un artista porque uno se puede quedar sonando de la misma manera siempre”, compartió Mora de esta nueva etapa que está viviendo.

Mora colaboró con diversos artistas para crear “Microdosis”

En la misma línea, el cantante confesó, “Yo creo para mí, yo hago música para mí primero no para que pegue y si no me llena a mí no puedo darle esa música a la gente”. En este disco, Mora colaboró con diversos artistas como: Elena Rose, Feid, Tommy Torres, Miky Woodz, Jhay Cortez y de esto mencionó, “Todas las canciones de este disco tuvieron su anécdota. Siempre que yo le envió una canción a alguien ya la canción está lista y es como un paquete completo que tiene mi esencia y ya lo único que deben hacer los artistas es darle su toque”.

Es preciso mencionar que Mora se considera un artista muy atrevido ya que “le gusta hacer cosas que nadie más ha hecho y probar sonidos nuevos todo el tiempo”. Este año Mora estuvo en México en el festival “Flow Fest” y del público mexicano comentó, “Yo pienso que los fanáticos mexicanos son de los más intensos y realmente sienten la música”. Para concluir, Mora compartió lo que opina de la música, “La música es como un calmante porque tú puedes estar teniendo el peor día de tu vida y en medio de tanto odio y guerra siento que la música calma los nervios de la gente”.

