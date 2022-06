Kendall Jenner y Hailey Bieber relavan cuál es su marca favorita de bikinis

Con la llegada del verano, Kendall Jenner y Hailey Bieber han presumido de los innumerables modelos de trajes de baño que guardan en su armario. Aunque con bastante frecuencia comparten en sus redes sociales escapadas a paradisíacos lugares, en estos últimos días han demostrado su gran afinidad con los días cálidos.

Con toda la temporada por delante, las modelos dejaron en evidencia cuál es la marca trajes playeros que complace sus gustos, pues de miles de firmas en el mercado, ambas han elegido tan solo una.

Kendall Jenner y Hailey Bieber quedaron flechadas con las prendas de SAME Los Angeles, una marca estadounidense que ha seducido a un sinfín de celebridades con sus arriesgados diseños.

La hermana de Kim Kardashian ha derrochado por lo menos tres diseños de la firma establecida en Los Ángeles, el más popular es el traje de baño con estampado de cebra con que causó revuelo a través de sus redes sociales.

Kendall Jenner lució un mini bikini estampado Instagram

Por otro lado, Hailey Bieber lució un micro bikini en color vino con el que conquistó a sus millones de seguidores.

Aunque probablemente no muchos se atreven a llevar ese modelo en particular, la marca elegida por Kendall y Hailey han elaborado diseños un poco más conservadores con piezas más gruesas, pero no menos llamativas pues también han incluido cadenas y brillo en sus telas.

Hailey Baldwin escogió un diseño unicolor Instagram

