Camila Araiza presenta a su novia, su padre Raúl Araiza le manda mensaje

La hija de Raúl Araiza, Camila Araiza, se abrió para hablar de su sexualidad, y se declaró abiertamente miembro de la comunidad LGBT+.

Raúl Araiza y Camila Araiza

La joven de 26 presentó formalmente a su novia, además de que acudió por primera vez a la Marcha del Orgullo. Para esto, Camila compartió u mensaje de inclusión y empoderamiento a través de sus redes sociales

“Querido diario, una vez más. Me siento completita y libre, amada y agradecida con txdxs las almas que me acompañan el día de hoy a celebrar el amor incondicional en todas sus formas. Qué ya no tengo miedo de ser Yo. Me cuesta encasillarme, especificarme, explicarme, justificarme. Pues soy más que un nombre, edad, género, más que un cuerpo. Qué todo me lo debo a mi porqué ese es el amor propio y esa es mi misión más grande”, comenzó escribiendo la hija del conductor de Hoy.

Y siguió ,”hay una sociedad muy extraña en este planeta pero cada vez nos volvemos más resilientes y conscientes, eso me da mucha esperanza para esas semillitas que reencarnarán por acá dejándoles un mundo más suave. Hoy entiendo que he sido todo, que el género no existe sólo es un cuerpo qué utilizamos para experimentar esta experiencia llamada vida, qué el único origen de nuestro ser es el amor universal. Almas somos y almas amamos. Qué hoy encontré a un alma igual que la mía y si, esto existe. Somos y venimos de lo mismo”.

También te puede interesar:

Raúl Araiza confirma que se quiere casar, ¿quiénes han sido sus amores?

Raúl Araiza, de “La desalmada”, confiesa el momento más angustiante de su vida

Raúl Araiza asegura que no recibió dinero por apoyar al Partido Verde

Camila también habló de su primera experiencia en la Marcha del Orgullo. “Me dio tanta emoción que casi me desmayo en la marcha y me tuvieron que dar una coquita. Muy abrumadooor. Pero fuera de eso fue mi primer pride y festeje a lo máximo. Amo a todes mis amigues”.

Junto al poderoso mensaje, la joven compartió varias imágenes, incluyendo fotografías besando a una chica.

Raúl Araiza responde a su hija Camila

Fue a través de redes sociales que el conductor de Hoy mostró un apoyo total a su hija, los hizo unos días antes de que Camila hablará de sus preferencias sexuales, con el HT #ORGULLOTOTAL.

Araiza compartió un par de fotografías al lado de su retoño con el siguiente mensaje: “Cada día nuestras pláticas y la confianza que nos tenemos es nuestros mas grande tesoro amor. TE AMO HIJA❤️#ORGULLOTOTAL”