Coco Levy, el hijo de Talina Fernández negó haber abusado de Danna Ponce

Después de que la actriz Danna Ponce denunciara al director de cine mexicano a Jorge Levy, mejor conocido como “Coco” Levy por abuso sexual, el cineasta reaccionó a la denuncia en su contra. “Soy Coco Levy y como saben y quienes me conocen siempre me he dirigido con respeto y dignidad hacia todas las personas como me enseñó mi madre y como yo he educado a mis hijas”, dijo el hijo de Talina Fernández.

Para defender su imagen “Coco” Levy subió dos videos a su cuenta oficial de Instagram en los cuales explica que no es culpable de lo que Danna Ponce lo acusa. “Ayer una persona hizo acusaciones absolutamente falsas en un intento por destruir la imagen que he construido durante toda una vida. Afortunadamente mi reputación es producto de 40 años de trabajo duro y conducta intachable”, subrayó Levy en su video.

“Coco” Levy se defiende y Danna Ponce lo llama sinvergüenza

Cabe mencionar, que “Coco” Levy estipuló que “iniciará acciones legales para defenderse para que la verdad se imponga sobre la calumnia”. “La mentira no debe ocupar el tiempo de una persona honesta y la calumnia tampoco debería ser un camino a la fama”, sentenció “Coco” haciendo referencia a que “Danna Ponce solamente busca atención” con su denuncia.

Finalmente, Danna Ponce informó en sus redes sociales que ya levantó de manera formal una denuncia en contra de “Coco” Levy por abuso sexual. La actriz escribió que “ella no tiene miedo de que la ataquen o que le crean”. “Lo que quiero es cárcel para Coco Levy”, sentenció la joven que afirma que Levy la tocó de manera indebida. “Lo que hizo fue agarrarme por detrás y tocarme los senos y medio un beso en la comisura de la boca”, mencionó Danna Ponce.

