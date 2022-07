De La Academia a la Casa de Famosos, el Potro Caballero le suma un nuevo reality a su carrera

Luis “Potro” Caballero, mejor conocido como el Potro Caballero ha hecho carrera en la televisión con su participación en varios reality show. Su carrera, que no ha tenido gran pegada en la música, está alimentada por programas de telerrealidad.

El Potro ha estado en unos cuatro reality show, casi todos de formato similar.

Pasó por el reality Acapulco Shore transmitido por MTV y en la actualidad es uno de los participantes de Allá Star Shore que se estrenó este 30 de junio y está disponible en Paramount+.

Se trata de un reality show que los usuarios mexicanos podrán ver a través de Paramount Plus y que cuenta con la participación de 14 famosos que compiten por un premio de 150 mil dólares.

Aunque no avanzó en La Academia, el ‘Potro’ no ha dejado de cantar. El Potro formó parte de La Academia 10 años, y fue el primer eliminado en esa edición al no haber logrado convencer al público.

Pero para el Potro sus sueños artísticos no terminaron con este tropiezo en La Academia, y por el contrario le ha sacado provecho a sus atributos físicos.

El Potro, en la onda de los reality show, también formó parte de La Casa de Los Famosos transmitido por Telemundo. El Potro salió en la tercera semana de estar en el programa del que además han salido figuras como Niurka Marcos y Osvaldo Ríos.

La Casa de Los Famosos 2, que arrancó el 10 de mayo de 2022, generó mucho entusiasmo en el fornido artista de 30 años.

Muchos de sus más de 3 millones de seguidores han bromeado sobre el gusto de Luis “Potro” Caballero por los reality y los encierros que supone la mayoría de estos.