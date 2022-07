Tefi Valenzuela comparte en TikTok 5 claves infalibles para tener una piel perfecta

La belleza de Tefi Valenzuela es una de sus cartas de presentación. La cantante y modelo procura seguir rutinas que la ayuden a mantener su piel perfecta, tal como ella lo ha hecho saber.

La peruana radicada en México que estuvo en la Casa de los Famosos y en el reality Survivor México este año, presume de su piel espectacular.

En su cuenta en TikTok,Tefi Valenzuela, de 32 años, compartió cinco recomendaciones para una piel perfecta ofrecidas por una cosmetóloga:

* En principio es vital conocer el tipo de piel para saber qué productos son los más adecuados.

*Solo lava tu piel dos veces al día y después de que la piel toca el agua se debe usar tónico pues ayuda a equilibrar el pH.

* Tomar suficiente agua natural porque nada sustituye la hidratación interna.

* El protector solar es fundamental para el cuidado de la piel. Lo recomendable es ponerse protector solar cada cuatro horas si es factor 50, mientras que sí es factor 30 se debe retocar cada dos horas, especialmente en verano o climas calurosos.

*La piel debe limpiarse cada tres semanas en promedio.

@tefivalenzuela 5 cosas que tienes que saber si quieres la piel perfecta @Cosmiatria Vanessa Valadez ♬ sonido original - TEFI VALENZUELA

Tefi Valenzuela vivió entre 2020 y 2021 momentos muy duros luego de sufrir agresiones físicas por parte de su entonces pareja, el actor Eleazar Gómez, quien estuvo varios meses en prisión por ese motivo.

Hace poco abandonó el reality Survivor México 2022, apenas unas semanas después de haber empezado. Poco antes de comenzar el programa transmitido por TV Azteca, Tefi Valenzuela compartió un mensaje en el que dejaba ver su emoción.

“Alguna vez me sentí muerta en vida y sobreviviendo, a veces me golpeó duro la vida … y luego entendí que existe una vida más allá cuando emprendes tu camino a la felicidad , a tu paz interior … a tu despertar de conciencia y se que estar aquí será clave de mi autoconocimiento. Siempre he sido una guerrera desde chiquita y hoy me interno a probarme a mí misma en las condiciones más extremas porque quiero ser un mejor ser humano, y porque soy una salvaje y voy a darlo todo… no se si en una semana o en 3 meses pero nos vemos luego corazones”.