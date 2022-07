“Me mordió la cara”, Gomita denuncia violencia física

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, reveló a través de rede sociales que fue víctima de violencia física por parte de su pareja, situación por la que decidió poner fin a su relación.

Gomita, violencia física Gomita, violencia física (Instagram)

La youtuber publicó algunos videos donde explicó lo que vivió, y dio algunos consejos para apoyar a as mujeres que están pasando una situación similar y les pidió que no “se dejaran”.

“Yo me juré que nunca me iba a tocar ningún hombre como lo hizo mi papá y créanme que es horrible salir de una crisis así. Le doy gracias a mi mamá y a mis hermanos que me han apoyado mucho. No le entreguen su corazón a cualquier persona, no den su amor a cualquier persona”, dijo.

En otro clip podemos ver como Gomita cambió de actitud y hasta de apariencia, ya que luce arreglada y espectacular. Además se le escucha decir, “esta bichota, después de todo eso se va a convertir en la mejor mujer. No tienen la menor idea del trabajo emocional que estoy haciendo, con psicólogo, psiquiatra y no permitiré que nadie más vuelva a tocar mi cara, mi cuerpo y este hermoso corazón”, y agregó, “si yo estoy saliendo adelante, tú también puedes. Los amo mucho”.

Ordaz también detalló que fue el pasado 9 de junio su exnovio le dejó moretones en el brazo y el día 11 la mordió, “me defendí como pude, nunca se dejen (...) Me mordió la cara, no dejaré que ningún hombre vuelva a lastimarme”.

Gomita denuncia a su padre

Fue a través de las historias de su Instagram, donde Gomita publicó unos videos con la fecha de el 3 de septiembre, en donde narraba que había sido agredida a golpes por su padre tras defender a su mamá.

“Siempre me ha pasado y llevo mucho tiempo guardándolo. Mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá. La quijada me duele”.

En medio del llanto expresó: “Me aventó unos golpes en la cara. Me aventaba la cara”. Además, afirmó que estos golpes que comenzaban a presentar inflamación.

Finalmente, en un texto, “Gomita” dijo que a su padre le fue impuesta una orden de restricción, aunque lamentó que no fuera privado de la libertad tras la agresión en su contra.

“Y hoy, amigas, puedo decir que el señor Alfredo Ordaz Barajas tiene una orden de restricción y no puede acercarse a mí. Aunque no se me hace justo que esté libre… pero ya acabó este maltrato tanto psicológico como físico”.