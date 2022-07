Toni barre el cuarto de sus vecinos en la Casa de los Famosos y desata el malestar de Zerboni, Daniela y Laura Bozzo

El bailarín Toni Costa, expareja de la presentadora y actriz Adamari López, no la tiene muy fácil en la Casa de los Famosos, de hecho, aunque ha tratado de llevar la fiesta en paz tanto como sea posible, su jugada más reciente no tiene muy contentos a sus potenciales rivales dentro del reality de Telemundo.

Y es que Toni en su posición de líder de la semana en la casa salvó de las votaciones para la ronda de eliminaciones a Ivonne Montero, lo que lanzó prácticamente a los leones a integrantes del cuarto lila donde están Laura Bozzo, Daniella Navarro y Salvador Zerboni, tras la eliminación la noche de este 4 de julio de Rafael Nieves.

Uno de los episodios por los que ha sido más criticado Toni fue por haber votado por su compañera Niurka Marcos, quien fue eliminada el pasado 20 de junio de la Casa de los Famosos.

Otro de los momentos que enfocaron la tensión en Toni lo vivió cuando estaba barriendo la casa, y la limpieza incluyó al cuarto de sus vecinos lila, algo que no fue del agrado de Daniella Navarro y Salvador Zerboni, luego que por boca de Laura Bozzo se enteraron que Toni estaba con la escoba en la habitación que comparten.

“Pero ahorita vamos a barrer nosotros”, le dijo Laura, ante lo que Toni le respondió: “Si quieren re barrer, re barren, o como lo llamen”.

“Que no entre a nuestro cuarto, no tiene que meterse en nuestro cuarto”, lanzó Daniella bien molesta.

Al llegar a la habitación Daniella le exigió a Toni que no volviera a entrar a limpiar a su cuarto.

“Toni te lo agradezco, pero deja que nosotros limpiemos nuestro cuarto”, le comentó Daniella visiblemente enojada a Toni, quien ya había terminado de barrer la habitación.

Las reacciones por la barrida de Toni en el cuarto morado

“Él mismo dijo que lo hizo para ocasionar molestia en los chicos morados #fueratony”,”Si Toni no hubiese salvado a Ivonne, el cuento fuera otro, pero como no los salvó lo tratan así”. “Qué bueno que lo trataron así y por qué tiene que meterse en lugar donde no debe, él tiene su propio cuarto, porqué va a invadir la privacidad al cuarto morado”, fueron algunas de las reacciones.

Así van las eliminaciones en la Casa de los Famosos

Con la salida de Rafael Nieves este lunes 4 de julio suman ocho los famosos eliminados. A la lista se suman Osvaldo Ríos, Niurka Marcos, Brenda Zambrano, Eduardo Rodríguez, Julia Gama, Luis ‘Potro’ Caballero y Mayeli Alonso, quien fue la primera eliminada el 16 de mayo de 2022.

La tensión se hace más evidente conforme se incrementa el número de eliminaciones en el reality de Telemundo que comenzó con 17 integrantes el 10 de mayo de 2022.