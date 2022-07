Ximena Romo revela su método de actuación para interpretar a María Félix en su serie

Este 21 de julio se estrenará en Vix y Vix+ la miniserie basada en la vida de María Felix, quien es un ícono del cine mexicano. La actriz y cantante Sandra Echeverría será quien principalmente le dará vida a “La Doña”. Cabe mencionar que en esta serie se mostrará a María Félix en tres diferentes etapas: de niña (Abril Vergara), de joven y de mujer adulta. Ximena Romo es la actriz que interpretará a María de joven y Publimetro tuvo una visita exclusiva al set de grabación de este proyecto en el cual Romo estaba filmando y dijo lo siguiente, “Siento una responsabilidad muy grande y al mismo tiempo es algo muy personal para mí. María me dio la oportunidad de conectar con cosas mías muy interesantes como persona y como mujer. Ha sido algo muy mágico y la he sentido muy presente y lo que le he dicho es que quiero contar su historia como ella quiere que la contemos”.

Abril Vergara como "María Félix".

Acerca de la serie esta producción está a cargo de Carmen Armendáriz, fue dirigida por Mafer Suárez y escrita por: Larissa Andrade, Alejandro Gerber, Tania Tinajero y Gabriela Rodríguez. Conforme con la directora Mafer Suárez esta serie “contará los momentos más relevantes en la vida de María Félix” y TelevisaUnivisión decidió contar esta historia debido a que Félix es un ícono nacional y además “una imagen de una mujer feminista”. Asimismo, la directora que esta mini serie contará con canciones que marcaron la vida de María Félix.

Ximena Romo como "María Félix".

“María Félix” se estrenará el 21 de julio en Vix y Vix+

Sandra Echeverría como "María Félix".

La escena que Publimetro presenció en la visita al set de la mini serie fue la del momento en el cual el compositor Agustín Lara le pidió matrimonio a María Félix. “Para interpretar a María trabajé en varias cosas y principalmente es lo físico que es la voz pero lo importante para mí es que no sea solamente la estampa y no caer en la imitación. Lo que yo busco retratar es la persona detrás de la máscara y a mí justamente me tocó actuar la parte en la que ella se convierte en María”, confesó Ximena Romo.

Ximena Romo como "María Félix".

Es preciso decir que este proyecto es muy especial debido a que se trata de retratar la vida de una diva del cine mexicano que estaba adelantada a su tiempo y dejó muchas frases icónicas como: “A un hombre hay que llorarle tres días… Y al cuarto, te pones tacones y ropa nueva”. De su proceso para personificar a María Félix, Ximena Romo platicó, “He ido a su tumba a escribirle cartas y a tratar de hablar con ella”. Además, Guillermo García Cantú, Ana Bertha Espín, Ximena Ayala, Helena Rojo y Mauricio Salas, actores que también forman parte del elenco de “María Félix”. “Yo creo que sin duda el personaje de María Félix se amó muchísimo a ella misma y también considero que María amó y le gustaba el amor pero estoy segura que nunca se dejó atrás por el amor de un hombre”, concluyó Romo.

