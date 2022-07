Karely Ruiz ironiza sobre la escasez de agua en Nuevo León: “No sé ni para qué me compro una toalla si no hay agua en Monterrey”

La crisis de agua en Monterrey, la capital del estado de Nuevo León y la segunda ciudad más poblada de México con casi 5 millones de habitantes, ha golpeado con fuerza este año y ningún habitante de esta ciudad rodeada por verdes montañas se escapa de la falta de agua.

Tal es el caso de la modelo Karely Ruiz, famosa por ser una de las mexicanas más seguidas en OnlyFans, quien hace poco ironizó sobre la falta de agua en Monterrey en sus historias de Instagram.

“No sé ni para qué me compro una toalla si no hay agua en Monterrey, qué horrible eso”, escribió Karely Ruiz, nacida en Monterrey el 28 de octubre de 2000 y quien presume de sus más de 6 millones de seguidores en Instagram.

La modelo erótica mostró un video con una toalla al que acompañó con el mensaje que busca llamar la atención a la situación que viven en Monterrey por la crisis hídrica.

Karely Ruiz, de 21 años, saltó a la fama luego de que un exnovio difundiera fotos íntimas sin su consentimiento siendo apenas una adolescente de 16 años. Si bien este hecho la afectó y la abrumó al punto de pensar en quitarse la vida, ella decidió darle un giro a su historia y sacar provecho a sus atributos físicos.

De hecho, sus ganancias son tantas que no solo vive como una reina, si no que mantiene a su familia.

La falta de agua en Monterrey en seria

Los problemas de agua en Monterrey han inspirado cientos de mensajes y de memes. “Mi dentista es muy paciente conmigo, me hace reír porque me da miedo, y hoy me dijo “Con tus lágrimas puedes acabar con la sequía de Monterrey” JAJAJAJA”, escribió una usuaria de Twitter.

Mi dentista es muy paciente conmigo, me hace reír porque me da miedo, y hoy me dijo “Con tus lágrimas puedes acabar con la sequía de Monterrey” JAJAJAJA 🥹 — Kat (@katiagamiz) July 8, 2022

La falta de agua en Monterrey ha implicado tomar medidas para hacer uso racional del recurso en medio de la sequía más fuerte que ha conocido la zona.

En la sequía de Monterrey:



Mis plantitas que les tengo que dar agua un día si y otro no: 😰☀️💀



La hierba mala que crece afuera del depa: 💪 🍀 🤜 — Tony (@tono_de_voz) July 4, 2022

En contraste con las restricciones en el suministro como consecuencia de la sequía, el pasado 5 de julio se produjo una enorme fuga de agua que inundó una calle de la colonia Los Nogales, de Monterrey.