Yo soy Betty, la fea: la serie desapareció de la plataforma dejando lágrimas, risas y memes

“Se va de Netflix como una campeona, sin haber salido nunca del top 10″, señaló un internauta en las redes sociales luego que la serie Yo soy Betty, la fea desapareciera sin dejar rastro en la plataforma de Netflix. Los lamentos no se hicieron esperar, pero también los que celebraron su salida y que ya no estuvieran disponibles sus 335 capítulos.

“Mi vida ya no tendrá sentido, los días no serán igual. No podré llegar a casa después de un día de mierda y decir ‘Ah, veré Betty en Netflix’, pondré el episodio donde Don Armando se disfraza de drag queen”, “Se vieron Betty la fea como un millón de veces y están pu... porque la quitaron de Netflix .... Ay mi país”, “Netflix acaba de romper mi corazón al quitar Betty la fea. Este dolor que tengo se llama Netflix”, :”No alcance a terminar Betty antes de que la quitaran”, fueron algunas reacciones en Twitter.

La serie colombiana Yo soy Betty, la fea estuvo en el top 10 de su ingreso a la plataforma de streaming siendo las más vistas en su historia, lo que generó un gran número de memes y videos en TikTok con la pregunta: “¿Qué haremos sin Betty?”.

Memes de Betty. Los seguidores lloran su salida sin una despedida. (Foto: Twitter.)

La popularidad de la historia se mantiene, a pesar de ya cumplir casi 23 años de su estreno en la televisión colombiana y comenzó su ascenso en las pantallas de gran parte del mundo. Los personajes de Betty y Don Armando Mendoza se han convertido en parte de la vida diaria de las personas que han inspirado un sin fin de historias en la vida real.

La telenovela colombiana ha dado la vuelta al mundo gracias a su particular desarrollo que muestra una clásica historia romántica con algunos toques de drama, pero con una pizca de humor ingenioso.

La historia creada por Fernando Gaitán, se mantiene en el gusto de la audiencia, que se adelantó a su tiempo en el tema del empoderamiento femenino.

Estoy doblando ropa y sin Betty la fea de fondo. Me siento vacíaaaaaaaaaaa. — Tangerine Sky ⚡ (@Mnnrva) July 11, 2022

Yo soy Betty, la fea ha logrado traspasar la barrera del tiempo con las redes sociales.

quitaron a Betty, la fea de Netflix porque sabían que era demasiado poderosa — mael 💟 (@ocetaele) July 11, 2022

“Me divierto mucho, todos los días mandan memes de todas partes del mundo, es muy divertido y me hace reír mucho. Es un gran logro que ya conquiste TikTok”, compartió Jorge Enrique.

¿Dónde poder verla?

Se transmite por Canal Siete de TV Azteca, de lunes a jueves a las 21:30 horas Betty, la fea .

de lunes a jueves a las 21:30 horas . En varios canales de YouTube.

