Así felicitó Natalia Téllez a su amigo Pedro Prieto en su boda

El conductor de televisión Pedro Prieto contrajo matrimonio este fin de semana con Titi Jaques en México y esta fue su segunda boda. Pues cabe mencionar que a finales de marzo de este año la pareja viajó a Las Vegas para casarse ahí. En esta ocasión la boda fue mucho más formal ya que Titi se vistió de blanco y Pedro de esmoquin negro. Una de sus invitadas más emocionadas fue la conductora Natalia Téllez a quien conoció en “Hoy”.

En cuanto a la ceremonia Pedro Prieto derramó muchas lágrimas durante el discurso que le dedicó a su esposa y dijo, “¿Sabes qué me pasa cuando hablo contigo, todo se va en otro rollo y me meto en ti?, He pasado muchos años pensando en que iba a encontrar a alguien que me complementara y con quien tuviera una vida conjunta pero no alguien que me llenara como tú”.

Natalia Téllez llora en la boda de su amigo Pedro Prieto

Es preciso decir que la conductora Natalia Téllez se mostró muy contenta ante la unión de su amigo Pedro Prieto y le dedicó una publicación con el siguiente comentario, “Ahora si lloré sin parar, de verte decir tus votos con amor y con fe, de acordarme cuando nos conocimos y parecíamos niños buscando una raíz, un sentido, cuando pude mirar la profundidad de tu corazón, cuando te sabía lejos de casa extrañando. Ahora tienes un hogar, una familia… gracias por hacerme parte de ella”.

Natalia Téllez y Pedro Prieto. Natalia Téllez y Pedro Prieto. / Foto: Instagram.

Finalmente, Pedro también recordó cuando él y Natalia se conocieron y escribió, “Eres mi hermanita en vida. Jamás pensé que desde ese casting para entrar en el programa Hoy podría sacar a un ser humano tan maravilloso como tu en mi vida. Da igual la etapa que venga nueva, porque sé que estaremos en la vida del otro, porque así ha sido siempre”.

