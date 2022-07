¿Usted es feliz?, la maestra Guille no se quedó callada ante las fuertes críticas de Lola Cortés sobre sus bailarines

Llamada por la prensa “la Jueza de hierro”, Lola Cortés, cuestionó con duras palabras el desempeño del cuerpo de baile en la Academia, a cargo de la profesora Guille Gómez Silva, lo que marca uno de los momentos más incómodos en esta edición de la décimo tercera generación del programa de TV Azteca.

Lola Cortés cuestionó a la maestra Guille sobre la calidad del cuerpo de baile que acompaña los conciertos de los académicos.

En un tenso diálogo, Lolita Cortés le preguntó a la maestra Guille por la preparación de los bailarines que acompañaron a Cesia y a Fernanda durante una presentación en la que interpretaron un tema de Ana Bárbara, también en el panel de jueces.

“Maestra Guille ¿Quién es el coreógrafo?,¿Quién fue el coreógrafo de estos dos números?”, preguntó Lola, ante lo que la profesora de baile respondió: “Dos personas de mi equipo”.

Ante esto, Cortés continúo con el ataque: “Si se dio cuenta que estaba peor que un festival infantil del Día de las Madres a las 8:00 de la mañana”.

“Es cuestión de gustos”, respondió la maestra Guille.

Ante lo que Lola Cortés respondió: “No,no,no, no es cuestión de gustos, es cuestión del nivel que estamos pidiendo semana con semana (…) En vez de ayudar a las cantantes la echan a perder, terrible”.

Maestra Guille a Lola Cortés: ¿Usted es feliz?

Pero la Maestra Guille no se quedó callada: “Es cuestión de gustos, ¿Usted es feliz? Es que no le gusta nada, es perspectiva lo que aquí se monta”.

“¿Qué tiene que ver con esto?”, le dijo de vuelta Cortés a la profesora.

“Lo que yo creo es que usted tiene que calificarlas a ellas (las alumnas de La Academia Cesia y Fernanda), lo del ballet lo veremos y lo arreglamos”, remató la maestra Guille.

Lola Cortés: “Me pareció detestable”

Lola Cortés, por su parte, consideró la presentación como una “vergüenza”.

“Qué vergüenza, que en una producción como esta, 20 años después, 20 años, tengamos peores bailarines que los que teníamos hace 15 (…) Qué vergüenza es que una producción como La Academia no pueda dar una respuesta acerca de estas coreografías que son vergonzosas”, subrayó.

Después de las palabras para la profesora Guille, Lola Cortés se dedicó a las estudiantes.

“Cesia estuvo horrible, no tienes aire (…) Necesito clases para que puedan bailar y cantar al mismo tiempo, estuvo horrible, horrendo, espantoso”.

A Fernanda también la cuestionó fuertemente: “¿Qué sucede Fer? tienes una cara de pánico, ya no sabes si sigue el paso, no sabes si bajas o subes el micro, estamos en el concierto 8, tú ya tienes que saber qué hacer con el micro cuando cantas y cuando no”.

“Por eso es que me pongo mal, y me pone mal que una maestra no tenga ni siquiera las palabras para responder ante una pregunta de un crítico que ese es mi trabajo, esto ha sido terrible con dos grandes cantantes que tenemos en el escenario, me pareció detestable”.