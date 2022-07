Miguel Martínez llora en Hoy al anunciar que su prima fue asesinada

Miguel Martínez, quien se hizo famoso por la telenovela infantil Alegrijes y Rebujos, y que es participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, dio una difícil noticia durante el matutino.

Gomita y su compañero Miguel Martínez en el reality Las estrellas bailan en Hoy Instagram @gomitaoficial123

El actor rompió en llanto al revelar que su prima –una doctora –fue asesinada en la Sierra Tarahumara. Fue durante la transmisión en vivo de Las Estrellas Bailan en Hoy en donde Martínez lloró al anunciar que está de luto. Además externó que a veces nos olvidamos de lo que pasan miles de familias a causa de la inseguridad que se vive en el país

Miguel Martínez, víctima de la violencia en el país

El también bailarín contó que su prima era una anestesióloga, madre y gran persona. “Es un tema del que mucha gente ha pasado últimamente que es la inseguridad. Cuando no lo vivimos en primera persona no nos damos cuenta. El día de ayer le quitaron la vida a mi prima que estaba trabajando en la Sierra Tarahumara. Ella era anestesióloga. Una gran mujer, una gran madre, una gran persona, siempre alegre, siempre con la mejor actitud de alegrar a los demás”, expresó entre lágrimas.

También lamentó que no está cerca de su familia, “no se vale. Aunque estoy lejos, saben que ellos siempre han sido todo para mí, mi familia siempre me ha apoyado. Son todo para mí. No tiro nunca la toalla y nunca la tiraré. Quiero que sepan que los quiero y a mi prima con todo el cariño es una persona que siempre estuvo conmigo. Te recuerdo con mucho cariño mi dulce doctora”.