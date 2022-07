Mónica Dosseti habla por primera vez del video en el cual su hermano la agrede

Hace dos días el periodista Carlos Jiménez publicó en su cuenta de Twitter un video en el cual sale la actriz Mónica Dosseti, quien está siendo violentada por su hermano, el productor José Dosseti. Acorde con las imágenes se puede apreciar que Mónica se encuentra en una silla mientras que su hermano la trata de ahorcar sosteniendo un pedazo de tela. Este video indignó a las personas más aún porque la actriz sufre de esclerosis múltiple y no se puede defender. No obstante, el día de hoy en el programa “Venga la Alegría” Mónica confesó lo siguiente, “No quiero que le hagan nada a mi hermano, mi hermanito”.

ESTRANGULA, GOLPEA e INSULTA a SU HERMANA q PADECE ESCLEROSIS

La mujer postrada en la silla, es la actriz Monica Dosseti.

El q la agrede, es su hermano el productor José Dosseti.

Así la "cuida" en su casa de Tepoztlán.

La entrevista que la actriz sostuvo con el programa matutino fue por vía telefónica y sus declaraciones causaron asombro debido a que de acuerdo con el video su hermano la agrede físicamente y la insulta. Es preciso decir que la actriz vive en Tepoztlán, un pueblo en Morelos, y ella reside en una casa en la que solamente vive con su hermano quien es la persona que la atiende por la enfermedad física que padece.

Mónica Dosseti pide que no se le haga nada a su hermano

Aunque el video de Mónica Dosseti siendo violentada causó mucha indignación entre los internautas que exigieron se haga justicia, la actriz defiende a su hermano agresor. Por su parte, el fiscal de Morelos llamado Uriel Carmona Gándara, quien acudió al domicilio de Mónica y José después de que el video saliera a la luz explicó en el programa “Ventaneando” que José “tuvo alguna ingesta de algún medicamento que lo alteró en su conducta, en sus nervios”.

Asimismo, el fiscal informó a los medios de comunicación que a José Dosseti se le realizarán pruebas de toxicología para comprobar que el individuo sí estaba bajo el efecto de estos medicamentos. “Vamos a practicar los análisis forenses de toxicología para deslindar responsabilidades y no vamos a permitir que haya un maltrato”, señaló Uriel Carmona. Por último, este incidente habría sucedido en este año hace cuatro meses y supuestamente es la única vez que ha pasado algo similar.

