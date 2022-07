Lyn May afirma que Andrés García tiene un hijo al que no reconoció

Lyn May. Lyn May. / Foto: Instagram.

La vedette de 69 años Lyn May declaró en el programa “De Primera Mano” que el actor Andrés García “tuvo un hijo al que no reconoció legalmente”. “Él tuvo un hijo con una chica que se apellidaba Melina May y es igualito a él. Está muy guapo el muchacho y trabaja en la ANDA y está ahí con su mamá”, confesó Lyn del hijo no reconocido de Andrés García.

En la misma línea, Lyn May contó, “Guillermo Calderón era mi esposo y él se lo trajo de Acapulco porque Andrés era clavadista de la Quebrada y era buzo. Mi marido se lo trajo e hizo la primer película con él y de ahí se fue hacia arriba porque es un hombre guapísimo”. Cabe destacar, que Lyn May confesó que ella tuvo algo que ver con Andrés García y mencionó, “Es que era un tesoro Andrés y además hicimos escenas muy cachondas juntos”.

Andrés García. Andrés García. / Foto: Instagram.

Lyn May sigue enfocada en sus proyectos y presentaciones

Es preciso decir, que Lyn May especificó que en su momento Andrés García dijo que Melina May era hermana de ella, lo cual desmintió y comentó que solamente era una conocida. “No no tiene el apellido pero lo ves y es igualito a Andrés”, agregó del hijo no reconocido de García. Asimismo, la bailarina informó que el 16 de julio se estará presentando en el restaurante llamado “El Penacho de Moctezuma” junto con la “Sonora Dinamita”.

Lyn May. Lyn May. / Foto: Instagram.

Finalmente, Lyn mencionó que ya no es dueña de ningún restaurante en el Barrio Chino en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Esto debido a que desde que su esposo falleció ella se dio cuenta que “no es para estar en restaurantes sino para estar en los shows”.

Lo más leído en Publimetro