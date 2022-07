Ivonne Montero le vuelve a abrir su corazón a Laura Bozzo y le cuenta cómo ha sido no tener cerca a su mamá

Ivonne Montero ha confesado muchas cosas dolorosas durante su participación en la Casa de los Famosos 2. Uno de los momentos que más ha emocionado al público fue cuando contó en el espacio denominado ‘La curva de la vida’ cómo reaccionó el papá de su hija cuando supo que estaba embarazada.

La actriz de 48 años nacida en Ciudad de México relató que se enteró de su embarazo justamente después de romper con el músico venezolano, Fabio Melanitto, papá de su hija Antonella Melanitto.

“Tuvimos una pequeña discusión en donde él abandona la casa (…) Hago la prueba de embarazo y sale positiva (…) Hago la llamada, me dice que no puede ir a hablar conmigo, le dije: ‘vas a hacer papá’, hubo silencio total, me acuerdo su primera frase: ‘y lo piensas tener’, y yo le respondí que por supuesto”, relató Ivonne Montero con la voz entrecortada.

Ivonne Montero y Fabio Melanitto estuvieron casados entre 2011 y 2013. Melanitto, con 32 años, fue asesinado en Narvarte Poniente, CDMX, el 15 de agosto de 2018 cuando se trasladaba con su nueva pareja en una moto.

La separación de Ivonne Montero del papá de su única hija no ha sido lo único difícil que ha vivido, también ha contado que aunque su relación con su madre fue cercana, llegó a un punto complicado que las alejó, algo que le duele. De esto le contó a Laura Bozzo, con quien ha tenido episodios de peleas y de reconciliaciones en la casa.

Dice que en algún momento su hermana y ella trataron de pedir ayuda psicológica para zanjar las diferencias con su madre, pero no lo lograron.

“Nunca sufrí maltrato de mi madre, al contrario, siempre fue amorosa, por eso mi dolor tan grande de no tenerla (…) Quisiera tenerla cerca”, le dijo a Laura Bozzo, quien hace poco se confabuló con Daniella Navarro para insultar a Ivonne.

“Yo no hablo mal de mi mamá, eso que quede claro”, remarcó Ivonne Montero, quien no la ha tenido fácil en la Casa de los Famosos 2, pues también ha sido atacada por Nacho Casano quien se atrevió a llamarla prostituta, entre otros insultos.

Las reacciones sobre las revelaciones de Ivonne Montero

“Bellísima , educada, talentosa , y luchadora”, “Dios te bendiga Ivonne y a tu niña Antonella”, “Ella es la ganadora, Ivonne ganadora”, “Muy bien por Ivonne es una mujer con educación y altura no tuvo que insultar no gritar para dejar las cosas claras , cosa que Daniela y Laura no saben, no supo ni qué decir la Laura porque sabe que ha actuado muy mal con Ivonne”, comentaron internautas sobre la escena de Ivonne contándole sobre su madre a Laura Bozzo.

“Ojalá y su madre la esté viendo y sane todas, todas esas heridas Ivonne es una luchadora, valiente y merece reconciliar, ese amor tan bonito y puro que el de una Madre y un Hijo”, “Dios quiera que su mamá esté en el escenario para recibirla”.