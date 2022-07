Christian Nodal prometió esto a una fan y no lo cumplió y hasta la bloqueó

El cantante de música regional mexicana Christian Nodal ha vuelto a dar de qué hablar debido a que él le prometió a una fan ayudarla con una donación para una operación y no cumplió y la bloqueó. Un millón de pesos fue la cifra que Nodal prometió donaría a una fanática que se acercó a él para pedirle ayuda económica. El motivo por el cual esta fan le pidió el dinero era para que su madre se pudiera realizar una operación ya que tienen un tumor cerebral.

¿Quedó mal con buena causa? Christian #Nodal decepciona a fan al no cubrir gastos de mujer con tumor. Ella da su versión de los hechos#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/cQjroBINIO — De Primera Mano (@deprimeramano) July 18, 2022

En cuanto a la declaración que hizo la fanática llamada Brenda Acuña, esto fue lo dijo en entrevista con el programa “De Primera Mano”, “El año pasado cuando la situación de salud de mi mamá se empezó a agravar me puse en acción a buscar ayuda con todos los artistas que podría decirse son mis ídolos. Le escribí a todos y un día me contestó Christian en un DM de Twitter y me puso que él se hacía cargo de todo y que qué se necesitaba”.

Puedes revisar: La familia OPPO sigue creciendo y lanza la serie Reno7 en su primer evento para toda Latinoamérica

Christian Nodal rompe su promesa de ayuda

Asimismo, Brenda relató que, posteriormente habló con Nodal por medio de mensajes de WhatsApp y dijo que ella le contó acerca del estado de salud de su madre y él “se dispuso a donarle un millón de pesos”. “Esto pasó en el lapso que él le dio el anillo a Belinda y me dijo que para empezar solamente podía darme 350 mil pesos y que su amigo Rulo se iba a poner en contacto conmigo”, relató la fanática.

Por último, la joven recalcó que el amigo de Christian Nodal no la contactó y que después de haberle dado el anillo a Belinda el cantante le puso pretextos y ya no le contestó. “Mi mamá le llegaba a mandar mensajes diciendo que muchas gracias y llegó un punto en el que vi que nos bloqueó”, finalizó Acuña.

Lo más leído en Publimetro