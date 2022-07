Cynthia Klitbo da una lección de madurez al no borrar las fotos de sus exnovios, en su Instagram aún está hasta Juan Vidal

Cuando una relación termina una de las primeras acciones que casi todos tendemos a hacer es borrar todo vestigio de nuestras redes sociales, chat en WhatsApp o cualquier cosa que nos recuerde a nuestros ex, pero este no es el caso de la actriz Cynthia Klitbo, quien se ha tomado sus rupturas lo mejor que ha podido, aún cuando varias han sido un poco traumáticas.

Su ruptura en febrero pasado con el actor Juan Vidal, de 45 años, ha dado mucho de qué hablar luego que la actriz, famosa por sus personajes en producciones como El privilegio de amar, La dueña y más recientemente Junta de vecinos, lo acusara de ser un “chichifo”, luego que este le quedara debiendo 4.500 dólares como parte de un préstamo cuando eran pareja.

Pero no todo fuera amargura en la relación de Cynthia Klitbo, de 55 años, y Juan Vidal, nacido en República Dominicana y radicado desde hace años en México, de hecho, cuando su relación salió a la luz pública la actriz recibió muchos mensajes de sus seguidores.

“Cinthya qué suertuda! Que hombre más guapo”, “Este sí que está guapo especial para ti, todo un caballero con porte varonil justo lo que tu doc te recomendó”, “Al fin, alguien a la Altura de ella guapo actor bien hombre ósea, le quedé exacto, una de las mejores actrices de México”, “Esa sonrisa no la cambio por nada, mi vida que genial te lo mereces tanto, bendiciones”, fueron algunos de los comentarios que celebraban la nueva relación de Cynthia con Vidal.

La actriz todavía conservaba en su cuenta en Instagram una imagen que posteó el 14 de noviembre de 2021.

¿Y qué pasó con el Rey Grupero?

Al conocerse la relación de Cynthia Klitbo con Juan Vidal, más de uno le preguntó: ¿Y qué pasó con el Rey Grupero?.

Su relación con el corpulento youtuber de 33 años también fue foco de notas en la prensa de farándula. La propia Cynthia informó de la ruptura en abril de 2021.

Los meses que estuvieron juntos la actriz vivió un romance de novela: El Rey Grupero, cuyo verdadero nombre es Alberto Ordaz, le mandaba flores, la apapachaba, le ayudaba a pagar sus cuentas y la llenaba de lindos momentos, pero todo se derrumbó debido a los supuestos “celos” del también presentador de televisión.

A juzgar por la cantidad de imágenes que Cynthia Klitbo conserva del Rey Grupero en sus redes sociales todo parece indicar que está entre sus ex consentidos.

Pero a Cynthia Klitbo no es a la única que no se le da mucho el amor, pues el Rey Grupero rompió con su siguiente novia Isa Castro, con quien participó en el reality show Inseparables, Amor al límite transmitido por Telemundo en México, y por Univisión en los Estados Unidos.

A Cynthia la tiene sin cuidado todo lo que le dicen sus seguidores, que le piden borrar esos recuerdos de sus relaciones pasadas. Al menos con Rey Grupero conserva una entrañable amistad, de hecho él fue quien divulgó, con autorización de la actriz, audios en los que Juan Vidal le hablaba fuerte por sus ronquidos y la maltrataba verbalmente.

Pero seguidores ha salido en su defensa: “Puro chechón pidiéndole que borre fotos, no mamen, ya estamos grandecitos, podemos no borrar algo solo por terminar, esto ya no es la secundaria”.