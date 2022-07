Pepe Aguilar lanza una alarmante advertencia a los pretendientes de Ángela Aguilar

El cantante de música regional mexicana, Pepe Aguilar fue cuestionado acerca de los pretendientes de su hija Ángela Aguilar y señaló que no le gusta que le “hagan daño a su hija”. Asimismo, el artista dio a entender que Ángela puede andar con quien quiera solamente que los novios de su hija deben tener en cuenta que Pepe “tiene permiso para portar armas”. “Una cosa es meterse a una relación de mis hijos, que eso no lo hago y otra cosa es dejar que abusen de ellos. Mido 1.96, tengo portación de armas y sé jiu-jitsu”, mencionó Pepe.

Esta fuerte declaración la hizo Pepe Aguilar en entrevista con el programa “El Gordo y la Flaca” y dijo, “Por mí lo que ella quiera yo soy nada más su papá no su dueño y aquí en esta vida cada quien viene a experimentar y a aprender”. Es preciso decir que el intérprete de “El Anticuado” dejó en claro que es un padre que apoya las decisiones de sus hijos y respeta lo ellos quieran en sus relaciones sentimentales.

Pepe Aguilar celebra el triunfo de Ángela en los Premios Juventud 2022

“Yo la apoyo si quiere tener novio pues adelante, si no quiere tener novio adelante. No soy celoso, pero sí, no me gusta que nadie se quiera pasar de lanza y si alguien se quiere pasar de lanza entonces sí se las ve conmigo”, externó el cantante de las posibles parejas de su hija.

Ángela Aguilar y Pepe Aguilar. Ángela Aguilar y Pepe Aguilar. / Foto:. Instagram.

Finalmente, Pepe Aguilar demostró que se encuentra muy orgulloso de su hija Ángela Aguilar por los dos galardones que recibió en los Premios Juventud 2022. Cabe decir que Ángela ganó en las categorías: “Mejor álbum regional mexicano” y “Mejor artista en ascenso”. La joven de 18 años fue nominada en siete categorías y para asistir a la ceremonia de los premios vistió un vestido color oro que encantó a sus seguidores.

