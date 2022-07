Toño Mauri habla de sus problemas para tener hijos y de todo lo que pasó por su mente minutos antes de ser intubado

Poco antes de ser intubado para un doble trasplante de pulmón, Toño Mauri vio su vida pasar en segundos. Después de haber pasado ocho meses internado en el hospital a consecuencia del covid-19, al histrión que llega a sus 58 años este 29 de julio, le tocó afrontar un doble trasplante de pulmón debido a los daños ocasionados por el coronavirus.

En una entrevista con el periodista Yordi Rosado, Mauri confesó muchos aspectos de su vida y de las difíciles situaciones. “Nosotros nos contagiamos todos de covid al mismo tiempo, mis hijos, mi esposa (…) pero yo me iba complicando”.

“Día con día me empezaba a empeorar (…) ya no tenía sabor, cada día se fue complicando más, estaba en una entrevista con Raúl de Molina y me dijo, ‘yo te conozco y no te ves bien’. En cuanto se acabó el programa le dije a Carla que me llevaran al hospital (…) yo me tardé en ir al hospital”, añadió.

Cuando entró a urgencias le informaron que esperaban que se desocupara una cama en terapia intensiva. “Estás mal”, le dijo el médico.

Luego de dar negativo de covid los médicos le dieron otra mala noticia: sus pulmones dejaron de funcionar.

“No podía respirar, me sentía muy mal”, contó. “Antes de que me intubaron yo sentía que me iba a morir, porque me sentía tan mal (…) No sabía si era de día o de noche”.

Llegó el momento en que pidió que lo intubaran porque no podía respirar.

“Yo sabía que era la antesala de la ida (…) no me dio tiempo de hablarles a ellos (familia), yo sabía que me iba (…) Cuando pedí que me intubaran te hacen firmar un papel, pero no te da tiempo de despedirte, justo cuando me estaba intubando colapsaron mis pulmones, pero no tuve el tiempo de hablarles para despedirme, entonces grabé un video para despedirme de mis hijos y de Carla”.

“A Carla le di las gracias, eres el amor de mi vida”.

Toño y sus problemas para tener hijos

“Llevo 34 años con Carla y una familia preciosa”, señaló el actor al referirse a su esposa, Carla Alemán Magnani.

Señaló que no podía tener hijos, “pero el doctor decía pero hay (espermatozoides)”. Llegaron a la conclusión que la causa de su infertilidad era una obstrucción en los órganos reproductores.

Luego al año de haberse sometido a una cirugía en Houston, su esposa quedó embarazada, pero “a los tres meses perdimos al bebé” por una malformación.

“Después nació Carla Teresa”, relató sobre su hija mayor.

Su hijo, Antonio Mauri, ha sido el encargado de hablar sobre el estado de salud de su papá.

“Gracias Dios! Todavía no me la creo que después de 8 meses en el hospital y un trasplante doble de pulmón ya esté mi papá en la casa. Hubo muchísimas bajas y altas, pero nunca nos sentimos solos. Nos quedamos con las lecciones y siempre estaremos agradecidos por este milagro. Seguiremos pidiendo siempre por el donador, los enfermeros, y todos los que dedican su vida para curar a los demás, son nuestros héroes. Gracias por todas sus oraciones, seguimos pidiendo mucho por ustedes”, escribió en Instagram el 14 de febrero de 2021.

“Esta historia es un recordatorio de que respirar es un privilegio que no apreciamos, Toño y su familia son unos guerreros, que disfrute su vuelta a la vida”, escribió otro internauta.

Las imágenes de Toño Mauri delgado y muy demacrado eran una prueba de lo mal que la pasó durante todo ese tiempo.

“Toño, me da tanto gusto ver qué saliste bien de todo eso”, “Toño Mauri Dios te bendiga siempre”, “Un guerrero sin duda, y la demostración de que sí se puede con la ayuda de Dios”, “He llorado tanto escuchando a Toño. Hace casi dos años perdí a mi padre, también lo intubaron... No resistió. Cada uno de nosotros tiene un tiempo de vida terrenal... Pero es difícil de entender”, comentarios varios de los seguidores tras la entrevista de Toño con Yordi Rosado.

La salud de Toño Mauri ha estado comprometida en varias oportunidades desde que se contagió de covid-19, un hecho que le cambió la vida para siempre.

Radicado en Miami, Estados Unidos, trata de llevar una vida lo más saludable posible, de hecho no toma nada de alcohol, aunque su médico le permite tomar una copa de vez en cuando. Prefiere no hacerlo y más bien agradece el regalo de una segunda oportunidad.

Otro nuevo susto

El 21 de junio de este año Toño Mauri fue intervenido de emergencia tras presentar una obstrucción intestinal.

Su hijo le dijo en esa oportunidad a los conductores de “Ventaneando” que se estaba recuperando de la operación, lo que tranquilizó a los seguidores del actor que ha participado en 16 telenovelas.