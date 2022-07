Alex Fernández explora un nuevo estilo en La Mejor Decisión, su más reciente sencillo

“La Mejor Decisión” es el sencillo más reciente de Alex Fernández, quien se encuentra reinventando y refrescando la música ranchera. Debido al legado de su familia Alex tiene una gran responsabilidad musicalmente y afortunadamente tiene el talento suficiente para brillar como su padre Alejandro Fernández y su abuelo Vicente Fernández. En entrevista con Publimetro el cantante contó de su sencillo, “Este sencillo es parte de mi nuevo disco y fue muy divertido porque estuve trabajando con Edén Muñoz que es el director y productor del álbum y es alguien muy alivianado, humilde y chistoso. Hicimos una muy buena mancuerna y teníamos una visión similar en lo que queríamos hacer con el disco”.

Asimismo, Alex Fernández comentó que “La Mejor Decisión” es una de las 6 canciones que Edén Muñoz escribió para su nuevo disco. “Esta es una canción de desamor, me gusta mucho siento que la letra está padrísima y es ideal corta venas para cuando estás pasando por un momento difícil”, dijo Fernández. Cabe mencionar, que el siguiente mes Alex Fernández tiene planeado lanzar su nuevo disco que se llamará “Buscando el Olvido”.

Alex Fernández habló de los mejores consejos que le dio su abuelo

En la misma línea, el artista de 28 años compartió que en esta ocasión en cuanto al video musical y el estilo de vestimenta que utilizó es tipo cowboy, no obstante, esto no significa que ya haya cambiando su look. Algo importante que Alex Fernández también dijo fue, “Me gusta mucho la música ranchera o mexicana es que es histórica y es un gran legado, a parte de que es la música con la que yo nací y la que yo he escuchado toda mi vida, la música que han hecho mi abuelo y mi papá y que es mi género favorito”.

Finalmente, Fernández contó que su abuelo, Vicente Fernández fue la persona que lo alentó a dedicarse a la música. “Yo estudiaba administración de empresas y terminé mi carrera, me dedicaba a los negocios y trabajaba en la oficina con mi papá. Hasta que un día mi abuelo me escuchó cantar y me dijo: Yo te voy a lanzar y a manejar para que grabes tu disco y así empecé a los 19 años”, confesó Alex.

