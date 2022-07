Fans de todas las boy bands se unen para pedir por la recuperación de Mo, bailarín de Mirror

Mo es un bailarín, instructor y coreógrafo canadiense, que en los últimos días de julio disfrutaba estar junto a la boy band, de Hong Kong, Mirror. En su cuenta de Instagram aparecen imágenes de su trabajo y momentos de su historia artística.

El 22 de julio, días antes del accidente que sufrió al ser impactado por una pantalla durante un concierto de la popular agrupación, compartió unas imágenes con el título: “estamos disfrutando el escenario”, mientras estaba sentado en medio de la plataforma viendo hacia arriba, como si su mirada fuera directa a las seis pantallas colgantes.

Mirror es una boy band de Hong Kong formado a través del reality show de talentos Good Night Show - King Maker de ViuTV en 2018. El grupo está conformado por doce miembros: Frankie Chan, Alton Wong, Lokman Yeung, Stanley Yau, Anson Kong, Jer Lau, Ian Chan , Anson Lo, Jeremy Lee, Edan Lui, Keung To y Tiger Yau. Ellos nunca se imaginaron que una tragedia podría marcar su historia.

Al menos dos bailarines de Hong Kong resultaron heridos el jueves por la noche después de ser golpeados por una pantalla que se desplomó en un concierto de la banda más popular de la ciudad, Mirror.

¿Cuál es el estado actual de Mo?

Los organizadores del escenario donde se realizó el concierto de Mirror de Hong Kong, pidieron disculpas públicas afuera del UCI dónde se encuentra el bailarín. Mo, de 27 años, se mantiene en cuidados intensivos, y el diagnóstico que dieron los doctores es una parálisis en los cuatro extremidades, una hemorragia cerebral y una vértebra cervical fracturada; además, permanece en estado de coma.

Fandom unidos por Mo y Mirror

Hoy en día existen cientos de club de fanáticos a través del mundo. Pero hay algunos que pasan a ser muy grandes, congregando hasta 50 millones de personas que comparten un gusto en común.

Los Fandom de agrupaciones como BTS, Stray kids, entre otros, han dejado atrás las rivalidades para unirse y orar por la pronta recuperación del bailarín; también, envían mensajes de apoyo y buenos deseos para todos los que sufrieron lesiones arriba del escenario.

“Hay que mandar apoyo y buenas vibras al grupo, no importa que no los conozcas, esto le puede haber pasado a cualquier otro idol. Tenemos que estar unidos en momentos y esperar no pase a mayores”, compartieron en redes sociales.

