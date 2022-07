Fran llega con una propuesta original con su disco Ciencia Fricción

“Pensando en Ti” es una de las canciones que pertenecen al disco de Fran llamado “Ciencia Fricción” y en este material el artista muestra el contraste que existe entre la realidad y la ficción. En entrevista con Publimetro, Fran compartió, “Lo que yo hice fue construir una historia con varias canciones y cambié un poco el proceso creativo y la manera de hacer canciones. Es que yo escribí una historia como si estuviera escribiendo una película y después la desglosé en capítulos que son las que conforman todo el disco”.

En la misma línea, el artista explicó, “Mi disco es como una historia de amor que realmente es una especie de crítica/análisis a como lo vivimos hoy en día. Para Pensando en Ti quise salirme de mi cabeza y componer algo totalmente ficticio y así fue cómo armé todo el álbum”. Aunado a esto el cantante dijo que “Ciencia Fricción” cuenta con un personaje que es él mismo y es alguien “muy apasionado y que disfruta el amor al máximo”.

Fran contó cómo se volvió músico

Es preciso decir, que Fran antes de ser músico trabajaba en una oficina ya que estudió una carrera universitaria, no obstante, su vida dio un giro interesante cuando su novia tuvo que viajar y él se dio cuenta de lo mucho que la extrañaba mucho y comenzó a componer canciones. Lo que inicio como una simple actividad se convirtió poco a poco en la pasión de Fran quien está muy emocionado por estar empezando a su carrera musical.

Fran. Fran. / Foto: Cortesía.

Finalmente, Fran platicó, “Le he aprendido muchas cosas a muchos artistas y agarré lo mejor de cada uno de ellos y uno de estos artistas fue Lasso, quien me dijo: cuando te sientas a escribir una canción es como si escribieras el guión de una película”. Para cerrar, el cantante habló de la esencia de “Ciencia Fricción” y mencionó, “Realmente de lo que yo habló es de este proceso amoroso por el cual hemos pasado todos y siempre es un sube y baja de emociones porque cuántas parejas tienes antes de llegar a la persona indicada. Y desde que empecé mi carrera me ha gustado escribir del amor y hacerlo de forma distinta”.

