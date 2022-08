Estos son los eliminados en La Academia al 31 de julio

Este fin de semana se despidió de La Academia Santiago para sumar así nueve alumnos expulsados del reality show de TV Azteca. Aunque estaba prevista una doble eliminación, luego de mantener a la audiencia en suspenso toda la noche del domingo no expulsaron a ningún académico.

El fin de semana La Academia retomó los conciertos luego de una semana con varias bajas médicas en el show, entre ellas la de Santiago, quien junto a Eduardo y Andrés estuvo entre el grupo de académicos hospitalizados por un cuadro de gastroenteritis. Una de las ausentes del sábado fue Rubí Ibarra, quien se recuperaba en un hotel tras contraer covid-19.

Sin embargo, el público lejos de lamentar su ausencia del sábado, sigue pidiendo que salga del reality show musical más importante de México. Los comentarios que piden la salida de Rubí Ibarra son innumerables.

“Ya que se vaya a su casa a recuperar y que no esté ocupando un lugar en la academia que NO le corresponde”, “Saquen a Rubí, todo lo hace por llamar la atención”, “En verdad la que debería irse es Rubí, no aporta para nada en canto, se supone que es un reality de canto, no se porqué hay jurado calificando si a la final quien manda es el público que muchos no sabemos de canto”, han sido algunas de las opiniones sobre el mal desempeño de la quinceañera más famosa de México.

“Todas las noche viendo los días de aislamiento de Rubí con la “intriga” de que si se va a presentar o no, para que al final no saliera y gracias a dios por eso, ahora, ya es suficiente de tanto drama con ella, en serio ya cansa, no es posible que a estas alturas de la competencia aún siga dentro, cuando hay dos o tres académicos expulsados que SI merecen estar, espero mañana (domingo) se vaya porque de verdad ya está bueno”.

La Academia “de verdad que mal se ven como producción, dándole méritos a esta niña que NO canta, hasta cuándo van a dejar la mediocridad a un lado, no entiendo de qué trata todo este circo Alexander Acha (director musical)”.

Reacciones por la eliminación de Santiago

El domingo 17 de julio la expulsión era para Santiago, quien apenas logró poco más del 4% de las votaciones, pero los críticos pidieron que le dieran una oportunidad y que le permitieran quedarse una semana más. La segunda oportunidad de Santiago terminó con su eliminación definitiva el sábado 30 de julio.

“Demoró mucho pero se dio”, “Al fin salió Santiago”, “Cómo que debe llegar más seguido Laura G, fue el amuleto para sacar a los que deben salir “, “A la que deberían de sacar es a Rubí”, “Faltan Rubí y Eduardo. Que salgan”.

Un repaso por los eliminados en La Academia

Los eliminados en La Academia a la fecha son: Roberto Poot, Esmeralda, Alejandra, Mariana Logue, Jackie, Isabela, Zunio , Fernanda y Santiago

También abandonó la competencia por decisión propia Emilio de la Cruz Martínez, de 21 años y nacido en Aguascalientes, y abogado de profesión, quien dijo estar agobiado por problemas de ansiedad, por lo que prefirió declinar para tratarse con especialistas.

De los 16 alumnos que comenzaron el pasado 12 de junio siguen en la competencia hasta la fecha: Rubí Ibarra, de San Luis Potosí; Mar, de Ecuador; Andrés, de Sonora; Nelson y Cesia, de Guatemala; Y Eduardo, de Estados Unidos.

Sobre Eduardo y Rubí recaen la mayoría de las críticas. El reality ya se encuentra en una etapa decisiva. Solo quedan dos fines de semana para terminar. La final de La Academia está pautada para el 14 de agosto.