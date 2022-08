Karely Ruiz besó a tiktoker en una fiesta y este se obsesionó con ella y le compuso una “rola”

Más de uno quiere conquistar a Karely Ruiz, la estrella de OnlyFans nacida en Monterrey cuya fama crece y crece sin parar. Aunque la modelo de 21 años anunció hace poco que tiene novio, eso no ha detenido a sus enamorados, al punto que uno de ellos le escribió una canción con la que espera llamar su atención.

Karely Ruiz lo besó brevemente durante una fiesta a la que por cierto asistió el también influencer Fofo Márquez y a quien acusó de irse sin ayudarla a pagar la cuenta, por lo que ella debió cancelar 60 mil pesos en consumo. Fue en esa fiesta en la que Dylan Kenjiro y Karely Ruiz se besaron, y ese momento ha sido divulgado en redes sociales.

Canción inspirada en Karely Ruiz

“Como muchos de ustedes saben hace unos días comencé a escribir una canción inspirada en Kerly Ruiz y sobretodo en la historia de lo que pasó entre nosotros dos”, indicó Dylan Kenjiro, quien se ha dado a la tarea de publicar múltiples videos de la modelo, algo por lo que muchos lo señalan de estar “obsesionado” con ella.

“Aún no tiene nombre y la estoy produciendo”, aseguró el joven que dice ser músico y haber nacido en Sinaloa.

“Esta rola viene con todo”, dijo el enamorado de Karely Ruiz en uno de los comentarios.

Parte de la letra de la canción dice: me marca sin respuesta, no quiero escuchar su nombre, me vale si trae otro hombre, pa mí no hay return, las 2am en la fiesta que se arrepiente de esto...”.

Los comentarios sobre la canción no se han hecho esperar:

“La historia entre nosotros dice, un beso de peda jajaja”, “Lo tuyo ya es obsesión jaajaja”, “No te ilusiones con un beso”, “Mi compa el que se enamoró con un solo beso jajaja”, “Te ilusionas rápido”, “Ya wey, solo fue un beso en la peda”, “Tu canción se puede llamar, obsesión por Dios, mentira se puede llamar: un amor sin fin”, “Compa le puedes poner de nombre: sin respuesta. Solo es una opción, jajaja”.

La exposición mediática de Karely Ruiz es enorme. Su fama surgió tras sacar provecho de una tragedia personal, luego que un exnovio difundiera fotos prohibidas cuando ella era apenas una jovencita de 17 años, un hecho que la llevó incluso a pensar en ponerle fin a su vida.

Pero las cosas dieron un giro total y después comenzó a sacarle provecho a su imagen, al punto que está entre las mexicanas más populares en la plataforma por suscripción OnlyFans en la que Karely Ruiz asegura generar millones de pesos con lo que lleva una vida de lujos, además de sostener a su familia.

Este año Karely Ruiz se compró una Silverado 2022 valorada en unos 40 mil dólares, aproximadamente unos 800 mil pesos mexicanos como regalo por la cantidad de seguidores en Instagram que ya se encaminan a los 7 millones.