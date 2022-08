Quién salió de la Casa de los Famosos este 1 de agosto de 2022

Las cartas están echadas en la Casa de los Famosos 2 y finalmente salió Laura Bozzo, a quien desde hace semanas muchos internautas querían ver fuera del reality de Telemundo debido a su comportamiento “bipolar” y todos los conflictos que cazó con varios de sus compañeros.

En la gala de eliminación de este lunes 1 de agosto Laura Bozzo estaba postulada a la eliminación junto con Toni Costa, Nacho Casano, Salvador Zerboni y Daniella Navarro, quien se convirtió en una amiga muy cerca de la presentadora peruana durante el reality.

A esta altura son 84 días los que han convivido los famosos en la segunda temporada de la Casa de los Famosos, un reality que comenzó el pasado 10 de mayo con 17 integrantes y de los que seis irán a la final para competir por un premio de 200 mil dólares.

La salida de Laura Bozzo le despeja el camino a Daniella Navarro, quien junto a la “Señorita Laura” reúnen poderosos “team” que las han traído hasta esta instancia del programa.

Ivonne Montero, Toni Costa, Daniella Navarro, Nacho Casano y Salvador Zerboni son los 5 finalistas de La Casa de los Famosos y la emoción no cabe en esa casa donde las intrigas han estado a la orden del día.

Reacciones del público

Si bien Laura Bozzo era una de las favoritas para llegar a la final por sus ocurrencias, también tenía mucho público en contra por sus últimas actuaciones dentro de la casa. La presentadora de “Laura en América” se convirtió en la reina de los memes y más recientemente en la reina indiscutible del TikTok ante los millones de videos con su imagen colgados en esta plataforma.

“Zerboni 1er Lugar!!!!!”, “Ivonne es la ganadora a votar ya”,”Fraude, Daniela no merecía estar ahí”, “Rarísimas esas votaciones, Laura era la verdadera ganadora. No queda nada más que apoyar a Zerboni en la final... Daniela te vas a arrepentir de lo que hiciste”, “Masivo voto para Zerboni”, “Apoyaba a Daniella, pero con todo lo q ha hecho ya no, merecía más estar Laura”, son algunos de los comentarios.

Antes de conocerse estos finalistas, ya Ivonne Montero había logrado su primer paso como finalista al lograr la caja con el sobre la semana pasada.

Algunos internautas consideran que la persona que debió salir fue Daniella Navarro. La actriz ha tenido un desempeño que ha sido tildado de “violento” y “arrabalero”.