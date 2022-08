Harry Styles se convierte en cupido durante su concierto en Portugal... ¿Qué hizo?

¿Qué tiene Harry Styles que conquista al mundo? El cantante británico vive un buen momento a nivel personal y profesional, eso se nota en cada uno de los conciertos que ha ofrecido alrededor del mundo. El también músico muestra su calidad humana en los shows, donde va más allá de la música, al estar pendiente de los mensajes y peticiones de los asistentes.

“Literal la gira se llama Love on tour por alguna razón. Propuestas de matrimonio, salidas del clóset, revelación de género de bebés, chismes de las fans sobre cómo sus ex novios las dejaron, la bonita vibra de las fans… Harry Styles se presta para todo”, compartió una usuario de Twitter.

Harry Styles vuelve a mostrar su calidad humana en Portugal. (Fotos: Instagram, Twitter.)

Styles se presentó en Altice Arena de Lisboa, Portugal. El cantante hacía lo suyo arriba del escenario, cuando un joven de las primeras filas decidió llamar su atención, incluso le solicitó el micrófono al propio Harry... ¿Para qué? Para cantarte a su novia parte del tema Can’t Help Falling In Love.

Los fans aplaudieron la actitud del popular artista, que interrumpió su concierto para cumplir el sueño del osado joven, que obviamente con la complicidad de Harry Styles como cupido logró pedirle matrimonio a su pareja y entregarle el anillo teniendo como testigo, nada más y nada menos, al exintegrante de One Direction.

“Yo también quiero que me pidan matrimonio en un concierto de Harry Styles”, “Si no me llevas al concierto de Harry Styles le pides el micro para cantarme Can’t help falling in love y después me pides matrimonio no quiero nada”, comentaron otros internautas.

Le acaba de proponer matrimonio en un concierto de Harry Styles CON EL MICRÓFONO DE HARRY



No sé qué coño más querías que pasara, honestamente mijo. — Chumel Torres (@ChumelTorres) August 3, 2022

El secreto detrás del éxito de los conciertos de Harry Styles, es que los fans son parte del show:pic.twitter.com/tw83au6MZi — Alexisonfire (@soyalexiscastro) August 3, 2022

Se rifó el wey que le pidió matrimonio a su novia en el concierto de Harry Styles. 🥹 — Elga Tito ⛈ (@vnanguce) August 3, 2022

Después de vender más de 40 millones de discos en seis años con la banda One Direction, Styles emprendió su propio camino en 2017. Ahora, es un modelo a seguir, que lleva la bandera de la diversidad y lo inclusivo, creando un estilo que rompe con todos los estereotipos.

“En esta búsqueda y constante experimentación, he llegado a la conclusión que quiero sentirme libre, honesto y alegre. Si hago fotos vestida de mujer, si visto diferente, si grito de repente en la calle o piso nuevos terrenos, son esa manera de vivir este momento. No quiero auto limitarme, por miedo al que dirán, simplemente me dejo llevar”, señaló en una entrevista pasada con Publimetro.

Harry Styles se acerca a México

El cantante británico saldará sus shows pendientes de Love on Tour 2022.

20 de noviembre, Arena VFG (GDL).

22 de noviembre, Arena MTY.

24 y 25 de noviembre, Foro Sol (CDMX).

