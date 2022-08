Laura Bozzo: “Espero de todo corazón que Ivonne Montero sea la ganadora de la Casa de los Famosos”

Laura Bozzo pasó más de 80 días en la Casa de los Famosos 2 y por poco logra llegar a la final de no ser por las zancadillas que recibió por parte de personas en las que confío ciegamente dentro del reality y que al final del día la traicionaron.

Tras su eliminación el lunes 1 de agosto la presentadora de 69 años hizo descarnadas afirmaciones sobre los huéspedes con los que convivió.

“Espero no tener que volver a nadie de la Casa de los Famosos en mi vida, ni los que han salido, ni los que están”, dijo Laura Bozzo, en una sorprendente declaración, en especial después de verla tan unida a la actriz Daniella Navarro, a quien muchos acusan de haber usado a Laura para permanecer en la Casa de los Famosos.

Jimena entrevistó a Laura Bozzo sobre sus experiencias en la Casa de los Famosos, y entre las cosas que le preguntó es su opinión sobre la supuesta relación amorosa que surgió de la noche a la mañana entre Daniella Navarro y Nacho Casano.

“¿Una relación?, por favor jajaja. La relación de Ivonne con Nacho fue antes de la eliminación, curiosamente no lo eliminaron, ¿Relación entre Nacho y Daniella? ¡Por favor!, eso es una burla al ser humano, porque Nacho ofendió a una mujer mexicana (Ivonne Montero), la llamó prostituta, y eso está en cámara, y ahora utiliza a Daniella para quedarse nuevamente en la casa. Luego hubo relación con Lewis diciendo para hacer un trío con Ivonne, si eso le parece bonito al público, después no se quejen de lo que pasa en la sociedad”, apuntó Laura.

Entre las revelaciones más sorprendentes de Laura está la que hizo sobre Salvador Zerboni, con quien mantuvo una relación de tensión, aunque el actor rara vez le cazó peleas a la “Señorita Laura”.

“Salvador Zerboni todo mundo sabe cómo es, quién es, yo prefiero lo malo conocido, que lo bueno por conocer (…) nos hemos peleado entre los dos, definitivamente Salvador Zerboni fue una persona que fue leal a mí, de alguna manera, mucho más leal que los que me decían te quiero, te amo, te adoro”, señaló Laura.

“Daniella Navarro para mí no existe”

Sobre Daniella, quien se presentaba como su mejor amiga dentro de la casa, Laura dijo: “Daniella olvídate, Daniella ese nombre ni me lo pronuncies por favor, para mí no existe”.

“La mayoría de la gente que conocí dentro de la casa prefiero tenerla bien lejos de mi vida”, remarcó Laura.

En cuanto a Ivonne Montero, a quien Laura llegó a atacar en complicidad con Daniella Navarro, afirmó que “fue otra víctima de Nacho (Casano)”.

“Al final me di cuenta de que me había equivocado, por eso le pedí mil disculpas a Ivonne”, añadió Laura, tras haberse sumado a los ataques perpetrados por Nacho Casano, quien llamó a Ivonne “prostituta”, además de sumarse a las agresiones de Daniella contra Montero.

“Espero de todo corazón que Ivonne Montero sea la ganadora de la Casa de los Famosos, una mujer mexicana, que ha dado ejemplo de ser madre en esa casa”, apuntó Laura que antes había dicho que Ivonne usaba la enfermedad de su hija para inspirar lástima en el público.

Consultada sobre las lecciones que le deja su paso por la Casa de los Famosos 2 Laura respondió: “Quise dar un mensaje de que se puede volver a empezar a cualquier edad”.

“Sigo siendo una estúpida que se deja traicionar y que excelente para ayudar a la gente, pero es pésima para ayudarse a sí misma”, afirmó Laura, en una alusión a lo ocurrido con Daniella Narravo, quien luego de tratarla como su mejor amiga la dejó sola tras su supuesto romance con Nacho Casano.

Laura Bozzo ha recibido cientos de comentarios tras su salida de la Casa de los Famosos: "

Laura la REINA de las redes sociales”, “Hay Laura por Dios, cómo le hiciste la vida imposible a Ivonne y te sorprendes de que Nacho le dijo prostituta, Zerboni te fue más leal que tu hija (Daniella Navarro) que solo te utilizó para llegar a la final, aquí sólo dos merecen ganar: Ivonne y Zerboni”.

“Dios mediante Ivonne ganará porque el público así lo quiere, no porque tú lo digas Laura. Pero esto ha sido lo más coherente que has dicho, ya estás del lado correcto. VAMOS Ivonne”, “Maltrató a Ivonne como más no pudo. Ahora es la santa”.