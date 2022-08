Chrissy Teigen y John Legend dan un sorpresivo anuncio

Por medio de su cuenta oficial de Instagram la modelo y actriz Chrissy Teigen, quien es esposa del cantante John Legend, dio a conocer que está embarazada. Es preciso mencionar que esta noticia es relevante debido a que a finales de 2020 la pareja anunció que perdieron un bebé. “Estamos conmocionados y sufriendo el tipo de dolor profundo del que solo has oído hablar, el tipo de dolor que nunca antes habíamos sentido. Nunca pudimos detener el sangrado y darle a nuestro bebé lo que necesitaba, a pesar de las bolsas y bolsas de transfusiones de sangre”, fue el mensaje que en su momento dio Chrissy compartió.

Chrissy Teigen. Chrissy Teigen. / Foto: Instagram.

Ahora, casi dos años después de este triste suceso para la familia de John Legend, su esposa compartió con sus seguidores que está esperando a un bebé. Este tercer bebé sería el tercer hijo de Chrissy y John y en la modelo escribió, “Los últimos años han sido un vaivén de emociones pero la alegría ha llenado nuestro hogar y nuestra casa de nuevo. Después de billones de inyecciones (en la pierna como pueden ver) viene otro bebé en camino”.

Chrissy Teigen y John Legend tienen una hermosa familia

“Cada cita me he dicho a mí misma: okey si está saludable lo anunciaré hoy, pero después respiro al escuchar sus latidos y decido que sigo estando nerviosa. Todo está perfecto y hermoso y me siento con mucha esperanza e increíble”, dijo Chrissy Teigen de su nuevo embarazo. En la imagen que la modelo compartió se puede apreciar que ya tiene varios meses de embarazo por el tamaño de su vientre.

Finalmente, Chrissy Teigen y John Legend ya tienen dos hijos los cuales se llaman Luna Simone y Miles Theodore y los niños son bastante populares debido a que comparten sus fotografías de forma constante en sus redes sociales.

