¡Karma!, Eliminada Daniella Navarro de la Casa de los Famosos 2

¡Al fin!. Daniella Navarro, la actriz venezolana que había dado de qué hablar por sus conductas violentas con varios de sus compañeros salió eliminada este miércoles 3 de agosto de la Casa de los Famosos 2 gracias a la votación del público, quedando fuera de la competencia.

Daniella Navarro logró voltear las intenciones del público que durante buena parte del reality show de Telemundo la favorecían, debido a su comportamiento violento y destructivo hacia sus compañeros, algo que mantuvo a lo largo de los 85 días en la casa.

A Daniella Navarro la vimos gritarle a compañeros, entre ellos Ivonne Montero, así como denigrar de varias mujeres.

También se vinculó sentimentalmente con tres de sus compañeros en la casa, con todo y que más de una vez habló mal sobre la vida sentimental de otras compañeras dentro de la casa.

“Al fin”, “Esooooooo, no merecía más”,”Bye Daniela, la cagastes esta semana”, “Que bueno! Adiós por mal hablada”, “El karma, el karma, qué bueno, merecido por todo lo que le hizo a Ivonne”, han sido algunas de las reacciones a la eliminación de la actriz de 38 años, madre de Uguiella, de cinco años.

El mensaje de Daniella Navarro

“Una de las características que más me ha marcado dentro de la casa, tanto para bien como para mal, es la honestidad. He sido yo, sin máscaras y sin pretextos, defendiendo a los míos hasta el final. Y esta es la lección que me llevo de todo esto. No importa lo que se diga hoy, no importa lo que se diga mañana… no importa lo que pienses hoy sobre mi: YO SIEMPRE FUI HONESTA ️”, escribió Navarro en un mensaje que publicó en su cuenta en Instagram tras su salida de la Casa de los Famosos.

Lo que dijo Laura Bozzo sobre Daniella Navarro

Laura Bozzo pasó más de 80 días en la Casa de los Famosos 2 y tras su eliminación el lunes 1 de agosto la presentadora de 69 años hizo descarnadas afirmaciones sobre los huéspedes con los que convivió, y en especial centró sus ataques a Daniella Navarro, a quien consideró una “hija” dentro del reality.

“Espero no tener que volver a nadie de la Casa de los Famosos en mi vida, ni los que han salido, ni los que están”, dijo Laura Bozzo, en una sorprendente declaración, en especial después de verla tan unida a la actriz Daniella Navarro, a quien muchos acusan de haber usado a Laura para permanecer en la Casa de los Famosos.

Jimena entrevistó a Laura Bozzo sobre sus experiencias en la Casa de los Famosos, y entre las cosas que le preguntó es su opinión sobre la supuesta relación amorosa que surgió de la noche a la mañana entre Daniella Navarro y Nacho Casano.

“¿Una relación?, por favor jajaja. La relación de Ivonne con Nacho fue antes de la eliminación, curiosamente no lo eliminaron, ¿Relación entre Nacho y Daniella? ¡Por favor!, eso es una burla al ser humano, porque Nacho ofendió a una mujer mexicana (Ivonne Montero), la llamó prostituta, y eso está en cámara, y ahora utiliza a Daniella para quedarse nuevamente en la casa. Luego hubo relación con Lewis diciendo para hacer un trío con Ivonne, si eso le parece bonito al público, después no se quejen de lo que pasa en la sociedad”, apuntó Laura.

Sobre Daniella, quien se presentaba como su mejor amiga dentro de la casa, Laura dijo: “Daniella olvídate, Daniella ese nombre ni me lo pronuncies por favor, para mí no existe”.

Muchos internautas apostaron por la salida de Daniella Navarro al considerar que un eventual triunfo de la actriz daría un pésimo mensaje por sus comportamientos agresivos y los ataques contra sus compañeros dentro del reality.