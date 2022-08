¿Cynthia Klitbo y el Rey Grupero están juntos de nuevo?

Donde hubo fuegos cenizas quedan…La primera Cynthia Klitbo y el influencer Rey Grupero terminaron su relación amorosa hace más de un año, pero ambos han seguido unidos y se han convertido en cercanos amigos que se cuentan sus cosas.

La relación de Cynthia Klitbo con el corpulento youtuber de 35 años fue foco de atención y más de un seguidor acompañó en el despecho a la actriz cuando ella misma informó de la ruptura en abril de 2021 con el Rey Grupero.

Los meses que estuvieron juntos la actriz vivió un romance de novela: El Rey Grupero, cuyo verdadero nombre es Alberto Ordaz, le mandaba flores, la apapachaba, le ayudaba a pagar sus cuentas y la llenaba de lindos momentos, pero todo se derrumbó debido a los supuestos “celos” del también presentador de televisión.

A juzgar por la cantidad de imágenes que Cynthia Klitbo conserva del Rey Grupero en sus redes sociales todo parece indicar que está entre sus ex consentidos, si no el más consentido de todos.

Cynthia Klitbo, por su parte, también acompañó a su amigo cuando rompió con su ex novia Isa Castro, con quien participó en el reality show Inseparables, Amor al límite transmitido por Telemundo en México, y por Univisión en los Estados Unidos.

La amistad de Cynthia Klitbo y el Rey Grupero

Cynthia Klitbo y el Rey Grupero se han mantenido unidos en el tiempo, de hecho hasta comerciales han grabado juntos, algo que ha divertido mucho a sus seguidores.

En uno de estos comerciales Cynthia Klitbo le lanza una chancla voladora al Rey Grupero.

Hace poco en el programa Venga la Alegría mostraron a la actriz Cynthia Klitbo, de 55 años, con el Rey Grupero en una joyería de un centro comercial. Según lo dicho en el programa de TV Azteca, fue el Rey Grupero el que pagó la cuenta en la tienda, por lo que se ha especulado que la pareja haya retomado su romance.

Esto no ha sido confirmado, lo que sí es cierta es la estrecha relación que han mantenido, de hecho el Rey Grupero fue el paño de lágrimas de la famosa villana de telenovelas, tras su polémica relación con el actor dominicano, Juan Vidal, quien formó parte de la Casa de los Famosos 2.

El Rey Grupero fue de hecho el encargado de conversar con el programa de farándula Chisme No Like sobre las ofensas de Juan Vidal a Cynthia Klitbo porque la actriz ronca por las noches.

“No puedo dormir contigo, me muero de sueño, me levanto desbaratado, discúlpame, eso me pone irritable si no duermo, si no descanso, a cualquiera (…) y tú no me quieres comprender”, se escucha en el audio que Rey Grupero compartió en el programa de farándula.

“Para ti ahora está tan simple, eres tan madura, todo está bien y yo soy el que está mal, mamá con usted no se puede dormir, okey, ronca como un tren, amanezco cansado, amanezco irritable, amanezco desbaratado (…) ponme como el ogro que sea, pero esa situación no se puede más”, le dijo Juan Vidal a Klitbo.

La difusión de los audios causó mucho malestar entre el público, que tildó a Vidal de violento y maltratador. A todas estas, el Rey Grupero le tiene ofrecidos unos madrazos a Vidal si llega a conseguirlo.