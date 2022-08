Bad Bunny revela cómo fue para él trabajar con Brad Pitt en Tren Bala

A pocos días del estreno de la cinta “Bullet Train” la mezcla de talentos con los que cuenta el cast de la película ha causado furor. El cantante Bad Bunny participa en esta película y reveló que en ningún momento ”se sintió menos ante Brad Pitt”. Fue en entrevista con “Ventaneando” que Benito Antonio Martínez Ocasio dijo lo siguiente, “Nunca me sentí incómodo en las escenas, nunca me sentí menos que todo el mundo y el ambiente de trabajo era muy lindo”.

El cast de "Tren Bala". El cast de "Tren Bala". / Foto: Jon Kopaloff/Getty Images. (Jon Kopaloff/Getty Images)

Asimismo, Bad Bunny confesó, “Brad Pitt siempre me llevaba de la mano, paso a paso y todos me hicieron sentir muy seguro. Me la pasé disfrutando y no sentí ningún tipo de presión, antes de filmar sí tenía presión pero ya después ya no”. Es preciso decir que en “Tren Bala” Bad Bunny interpreta a “El Lobo”, quien es un asesino mexicano al cual le pagaron para matar a “Ladybug”, que es Brad Pitt.

Bad Bunny es un chico con muchos sueños

Cabe agregar que Bad Bunny es un chico de 28 años y que a su corta edad ha roto múltiples récords con sus discos. No obstante, desde hace un tiempo ha comenzado a actuar ya que salió en la serie de Netflix “Narcos México”. Y a pesar de ser una súper estrella musicalmente, el artista todavía tiene muchos sueños que quiere cumplir. “Cuando sueñas despierto y trabajas duro se pueden cumplir los sueños. Sigo siendo un chamaquito soñador con muchas ganas de triunfar y de hacer todo lo que desde niño tenía en la mente”, dijo Benito.

Finalmente, Bad Bunny platicó que él sigue siendo la misma persona que cuando no era famoso y añadió, “Benito era la persona que soñó con todo esto y sería injusto que cambie de persona y de forma de ser”. Es preciso añadir que el próximo proyecto cinematográfico de Bad Bunny será con Marvel en la película “El Muerto” y el artista confesó que al terminar de filmar esta cinta “piensa tomarse un descanso”.

