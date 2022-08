Mexicanos que apoyaban a la actriz Daniella Navarro en la Casa de los Famosos decepcionados por sus ofensas

La actriz de 38 años, Daniella Navarro, llegó a estar entre las favoritas para ganar el premio de 200 mil dólares en la Casa de los Famosos 2, pero con las semanas su imagen se fue volviendo en su contra y el público de a poco le fue retirando el enorme apoyo que la mantuvo durante más de ochenta días dentro del reality de Telemundo.

La venezolana llegó a ganarse la simpatía de muchos mexicanos, quienes en principio se sentían ganados a su buen humor, pero con las semanas se comenzaron a percibir otras conductas de Daniella Navarro que la llevaron a perder votos.

Muchos seguidores de Daniella Navarro, por ejemplo, se sintieron decepcionados por la forma en que llegó a referirse a México y a la comida mexicana, algo sagrado para los nacidos en cualquier país.

“Soy de México vivo en Texas , yo la apoyé siempre , pero la semana pasada y hoy la escuché hablar mal de la comida mexicana y decir que las primeras semanas no se metía a la cocina porque estaba llena de mexicanos, poco a poco se fue hundiendo desde que se fue a la suite con Zerboni , lástima Danni”, fue uno de los comentarios hechos por mexicanos que la apoyaron al ´principio.

“Y otra cosa: nuestra comida mexicana es rica o qué quisiste decir con que nunca habías comido con mexicano o cómo?”, comentó otro internauta.

La salida de Daniella Navarro al ser la menos votada de los cinco habitantes de la Casa de los Famosos de los cinco que quedaban hasta el miércoles 3 de agosto, cuando salió expulsada, ha sido de las más comentadas junto a la de Laura Bozzo, quien se convirtió en una aliada clave en el reality.

“Su agresividad e irá desmedida contra Ivonne, su falta de escrúpulos para hablar de Zerboni que siempre fue su aliado y su cambio con Laura cuando empezó su relación con nacho, fueron algunas de las cosas que la perjudicaron, debe buscar ayuda profesional”, manifestó otro internauta.

“Hubiese sido la ganadora porque tenía mucho público que te apoyaba porque era muy divertida, pero luego pasaste hacer cosas muy crueles a Ivonne, le querías hasta pegar, el mal rato que le hiciste pasar a Juan sin hacerte nada malo y de todo buscaba pleito, te volviste muy tóxica demasiado”, apuntó otro seguidor del reality.

El bullying de Daniella Navarro a sus compañeros

El usuario de Instagram pasajerodriguez3y4 compartió su análisis sobre el comportamiento de Daniella Navarro en la Casa de los Famosos 2.

“¿No fue Daniela Navarro la primera persona en la casa en mencionar la palabra “prostituta” cuestionando el comportamiento de Ivonne Montero dentro de la casa?, ¿No fue Daniela Navarro la primera en meter a los hijos de sus compañeras Nathalia e Ivonne diciendo que iban a necesitar psicólogo por el comportamiento de sus madres dentro del show?”, señaló.

El internauta añadió: “¿No fue Daniela Navarro quien comenzó el bullying hacia su compañera Ivonne Montero? ¿No fue Daniela Navarro quien comenzó con palabras agresivas y acorralamiento a su compañera Ivonne Montero al grado de abrirle la puerta del baño violando su privacidad?, ¿No fue Daniela Navarro quien dijo que Ivonne Montero pensaba más con sus partes íntimas (chocha así lo dijo) que con el cerebro?”.

En este sentido, pasajerodriguez3y4 aclaró que no juzga la vida privada de Daniella Navarro, si no sus acciones hacia sus compañeros.

“Señores aquí no se está juzgado que Daniela ande con uno o con otro o con quien le dé la gana, porque cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Aquí lo que se está viendo es una DOBLE MORAL social de FESTEJAR lo MAL HECHO cuando se hace a quienes NO nos IMPORTA y NO simpatizamos y CASTIGAR a quienes hacen lo mismo MAL HECHO a quienes sí nos importa o simpatizamos”.

Para el usuario de Youtube, deisyguzman21, la eliminación de Daniella Navarro fue la más “merecida” de esta temporada. “Se colgó de Laura Bozzo y le robó el quinto lugar.... Q se vaya a Acapulco shore le queda el reality al pelo...”.