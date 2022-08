Jennette McCurdy revela que Nickelodeon trató de sobornarla por un impactante motivo

La actriz Jennette McCurdy de 30 años pondrá a la venta su libro llamado “I’m Glad My Mom Died” el próximo 9 de agosto, en el cual revelará sus vivencias en el programa “iCarly” y “Sam & Cat”. Conforme con el medio estadounidense “Variety”, previo a publicar su libro Jennette fue sobornada por la empresa “Nickelodeon” para que no confesara los abusos que sufrió mientras trabajaba en la compañía televisiva.

Jennette McCurdy en "iCarly". Jennette McCurdy en "iCarly". / Foto: Instagram.

Asimismo, Jennette McCurdy reveló en “I’m Glad My Mom Died” que “Nickelodeon” le ofreció una suma de 300 mil dólares por su silencio. Cabe mencionar que desde hace algunos años se ha comentado que Dan Schneider el creador de programas como: “iCarly”, “Zoey 101″, “Victorius” y “Sam & Cat” ha sido señalado de acoso sexual. Y sería por esto que conforme con la actriz la televisora de ofreció ese dinero como “un supuesto regalo de agradecimiento”, mientras no dijera nada del comportamiento de Schneider.

Jennette McCurdy pondrá a la venta su libro “I’m Glad My Mom Died”

Es preciso decir, que Jennette McCurdy explicó en su libro lo siguiente, “Sí, un regalo de agradecimiento. Te están dando 300 mil dólares y lo único que quieren que hagas es que nunca hables públicamente de tu experiencia en Nickelodeon. Específicamente relacionado con El Creador (Dan Schneider)”. Después de sostener la llamada con los trabajadores de “Nickelodeon” la actriz se percató que se trataba de un soborno.

Finalmente, Jennette McCurdy mencionó, “¿Qué carajo? ¿Nickelodeon me ofrece 300 mil dólares para que no hable públicamente de mi experiencia en el programa? ¿Mi experiencia personal del abuso de El Creador? Esta es una red con programas hechos para niños. ¿No deberían tener algún tipo de brújula moral? ¿No deberían al menos tratar de reportar a algún tipo de estándar ético?”.

