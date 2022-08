Adamari López lanza supuesta “indirecta” a Toni Costa en vísperas de la final de la Casa de los Famosos 2

Donde hubo fuego cenizas quedan… Y esto aplica para muchas situaciones en la vida. La separación de Adamari López y Toni Costa sigue siendo un tema de conversación, luego de que la pareja decidiera poner fin a una relación de más de 10 años, dejando a todos sorprendidos, pues en apariencia se veían muy unidos.

A principios de 2021 la pareja confirmó su ruptura, y unos meses después Toni Costa comenzó una relación con la modelo mexicana Evelyn Beltrán.

La ruptura se dio en medio de rumores de presuntas infidelidades, aunque más tarde Toni Costa confirmó en la Casa de los Famosos 2 que la razón principal fue el distanciamiento ocasionado por dormir con su hija.

Este lunes 8 de agosto Adamari López publicó un video en su cuenta en Instagram que muchos asocian con una indirecta a Toni Costa, uno de los finalistas a la Casa de los Famosos 2.

“Te obligaron a bloquearme, porque si te emborrachas me llamas”, es el audio de un reels que publicó Adamari López, quien parece haber sepultado la posibilidad de mantener una relación amistosa con el papá de su hija Alaïa.

“Da risa, pero NO es para ti eso de tiraderas de puntas, mejor otro estilo de video”, “Esto quiere decir que aún no lo supera”, “Ya estás demasiado ridícula , el dolor te sale por los poros”, “Ada juega con estas cosas y la gente piensa que son indirectas”, “Y por qué tiene que ser todo lo que ella pone para Toni, mejor supérenlo ustedes a Toni, ella no puede subir nada, dios”, son algunos de los comentarios que provocó la publicación.

Toni Costa en la Casa de los Famosos

Aunque cada uno tomó rumbos separados, su hija Alaïa Costa-López, de 7 años, siempre va a unir a Adamari López y Toni Costa, quien está entre los cuatro finalistas en la Casa de los Famosos 2, contra todo pronóstico, pues muy pocos pensaron que el bailarín español podía llegar tan lejos en el reality show de Telemundo.

Adamari respondió a uno de sus compañeros en hoy Día, programa matutino de Telemundo, donde comparte con Nacho Lozano, Nicole Suárez, Rebeka Smyth, además de Stephanie Himonidis el Chef Oropeza y Carlos Robles con los temas del tiempo.

En el programa fue inevitable que surgiera el tema de Toni Costa y su desempeño en la Casa de los Famosos 2, y a Adamari no le quedó más remedio que responder.

“Mi hija está muy contenta, y está muy feliz de que su papá esté en la Casa de los Famosos y que esté llegando a la final”, comentó Adamari López, quien se notó un poco incómoda con la conversación, aunque trató de ser lo más diplomática que pudo.

“Lo veo entre los tres finalistas, lo veo a él (Toni Costa), veo a Ivonne, que me gustaría mucho, y veo a Zerboni, los fuertes de la casa”, señaló.

Consultada sobre los planes de Toni en caso de ganar los 200 mil dólares de premio en la Casa de los Famosos 2, Adamari respondió: “Dijo, y esperando que cumpla, tiene algo que ver con la niña”…

Con Toni Costa luchan por el premio Nacho Casano, Salvador Zerboni e Ivonne Montero.