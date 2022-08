Olivia Newton-John: así fue su presentación en Siempre en Domingo

Era el año de 1982, cuando Olivia Newton-John se presentó en el popular programa de Siempre en Domingo. Sentada sobre un banco alto, con un cabello corto, la cantante en ese momento de 34 años hizo su aparición frente a la pantalla de los televisores mexicanos.

La también actriz visitó el país para la promoción de su álbum Physical, que la llevó por varios países de Latinoamérica. A 40 años de este histórico momento en México, recordamos su actuación en el programa de Televisa tras darse a conocer el fallecimiento de la protagonista de Vaselina, a los 73 años.

Olivia también grabó otros programas para la televisión mexicana durante su estancia, así como entrevistas para radio y periódicos .

La cantante y actriz apareció en el programa de televisión mexicano en 1982 durante su gira de promoción. Ella interpretó The Promise (The Dolphin Song) y Love make me strong en un set que presentaba su nombre en letras grandes y claras en el fondo.

“Pues fue muy anunciado por Televisa de entonces y ella cerró el programa. Un amigo mío que ya falleció y yo nos fuimos desde temprano a Televisa Chapultepec a formarnos y tuvimos la suerte de que ya dentro del foro donde se hacía Siempre en domingo nos tocara en tercera fila y casi en medio, así que la tuvimos de frente como a unos 10 o 12 metros aproximadamente. Estaba de moda su canción Physical y fue vestida con su leotardo y su cinta en la frente”, compartió un internauta.

“Siiiiiiii vino a México La vi por la TV. Se veía Hermosa y como dato curioso.. Ese mismo día fue el debut de Luis Miguel en este programa y canto su canción 1+1= a dos Enamorados. Por eso recuerdo el programa. Y al otro día el Lunes se presentó en el programa de Hoy Mismo con Guillermo Ochoa y Lourdes Munguía y ahí mismo estuvo Luis Miguel. Lástima que no tuvo un programa especial dedicado solo a ella”, agregó otro seguidor.

¿Qué era Siempre en Domingo?

Fue un programa de variedades creado y presentado por Raúl Velasco. La emisión se transmitió por Televisa desde el 14 de diciembre de 1969 hasta el 19 de abril de 1998.

Durante la historia del programa dominical estuvieron estrellas internacionales como Gloria Gaynor, Rafaella Carra, Ray Coniff, Sammy David Jr., Herb Alpert, Richard Clayderman, Boney M, Shaun Cassidy, Village People, Andy Gibb, Gary’s Gang, Frankie Vallie, Tina Turner, Barry Manilow, Peter Cettera, Jimmy Osmond, David Lee Roth (Van Halen), Withney Houston, Cindy Lauper y The Bangles, entre otras.

