Rafael Amaya anuncia su regreso a la actuación luego de superar su problema adicción

A pesar de que se creía que ya no habrían más temporadas de “El Señor de los Cielos”, después de que Rafael Amaya anunciará que dejaría la actuación para tratar sus problemas de adicciones, Telemundo anunció que ya están preparando la octava temporada.

Esto se debe a que el propio actor dijo a través de sus redes sociales que ha regresado a la actuación tras haber recibido los correspondientes tratamientos para tratar sus adicciones.

El anuncio fue recibido con entusiasmo por los fanáticos de la narcoserie de Telemundo, quienes aprovecharon la oportunidad para preguntar si otro personaje importante regresaría a la octava temporada de “El Señor de los Cielos”.

Rafael Amaya confirma que ‘Chacorta’ no estará en la nueva temporada de “El Señor de los Cielos”

Raúl Méndez, interpretó a ‘Chacora’, un personaje de mucho peso en esta serie de narcos, y ante los cuestionamientos de si lo llegarías a ver en la nueva temporada que está preparando Telemundo, Rafael Amaya contestó lo siguiente:

“Pues como él ya no tiene cabeza, no sé cómo va regresar, a lo mejor regresa como The Walking Dead”, expresó entre risas el actor, recordándole a los fanáticos que ese personaje fue decapitado en la última temporada.

Sin embargo, como el personaje de Aurelio también regresó de la muerte tras haber recibido una bala en la cabeza, los seguidores de “El Señor de los Cielos” saben que en esta serie todo puede pasar y los escritores pueden dar con una explicación creíble para tal situación.

Otra de las ausencias que tendrá esta nueva temporada será la del actor chileno Matías Novoa, quien ahora se encuentra en Televisa para un próximo nuevo proyecto junto al ‘El Güero’ Castro y Bárbara de Regil.