Streaming: Cassez-Vallarta es parte de los estrenos que vienen basados en historias reales

En esta nueva era donde el streaming pareciera ser el rey sobre la televisión por cable, distintas plataformas se esfuerzan por traer novedades para atrapar la atención de la audiencia. Los contenidos basados en personajes o historias de la vida real están llegar a la pantalla, para abrir la conversación sobre algunos temas, que pareciera estaban olvidados.

El caso Cassez-Vallarta, una novela criminal

La serie documental presenta el caso que ocurrió en diciembre de 2005, con la famosa y mediática detención de la ciudadana francesa Florence Cassez y su novio, el presunto líder secuestrador, Israel Vallarta, que conmocionó a México. 17 años después, el caso sigue dando de qué hablar, pues al paso de los meses de que se diera a conocer por todo lo alto, “en vivo” y cadena nacional, se descubrió que se trató de un montaje. Esta docuserie examina uno de los casos más controversiales de México.

Estreno: 25 de agosto (Netflix).

No fue mi culpa

La serie dramática realizada en Colombia, presenta una colección de historias unitarias basadas en casos reales de violencia de género, entrelazadas a lo largo de la serie por un intrigante relato. Narrada en tono de denuncia social, narra un caso distinto en cada episodio unitario, al tiempo que presenta una historia central que actúa como hilo conductor y gira en torno a Ángela Iregui (Mar), una abogada determinada y audaz que se ve involucrada de distintas maneras en los casos.

Estreno: 10 de agosto (Star+).

Noticia de un secuestro

Serie inspirada en hechos reales y en el libro homónimo del autor colombiano Gabriel García Márquez. La historia sigue el calvario de un pequeño grupo de personas (Diana Turbay, Maruja Pachón, Marina Montoya y Beatriz Villamizar), quienes fueron secuestradas en la década de los 90 por narcotraficantes colombianos. La historia cuenta los extraordinarios esfuerzos por parte de sus seres queridos, Alberto Villamizar y Nydia Quintero, para liberarlos.

Estreno: 12 de agosto (Prime Video).

Los niños de Katrina

El documental de HBO Katrina Babies es dirigido por el cineasta de Nueva Orleans Edward Buckles Jr., quien tenía 13 años cuando el huracán Katrina devastara la ciudad de Nueva Orleans. El director ha pasado siete años documentando las historias de los niños que sobrevivieron a esta catástrofe. Usa la tradicional manera de contar historias de su comunidad para sanar y capturar el espíritu de su ciudad.

Estreno: 24 de agosto (HBO Max)

The Greatest Run Ever

Protagonizada por Zac Efron y Russell Crowe, está dirigida por Peter Farrelly. El guión está adaptado por Farrelly, Brian Currie y Pete Jones, y está basado en el libro The Greatest Beer Run Ever: A Memoir of Friendship, Loyalty and War, de Joanna Molloy y John Chickie Donohue. Es la historia real de Donohue, quien partió de Nueva York en 1967 rumbo a Vietnam para buscar y compartir unas cervezas con sus amigos de la infancia mientras servían en combate.

Estreno: 30 de septiembre (Apple TV+)

