Omar Chaparro le dará vida a Diego Verdaguer, conoce de qué se trata el proyecto

Actualmente la cantante Amanda Miguel y su hija Ana Victoria se encuentran en medio de la gira musical llamada ”Siempre Te Amaré Tour”, la cual está dedicada al recién fallecido Diego Verdaguer. Y debido a que esta gira estaba originalmente pensada para que Amanda y Diego se presentaran en diversos países, ahora se ha vuelto un homenaje que su esposa y hija le hacen a Verdaguer. Es por ello que eligieron al actor Omar Chaparro para darle vida a Diego Verdaguer en el escenario.

En la misma línea, acerca de este nuevo proyecto en el que está trabajando Omar Chaparro recientemente compartió en sus redes sociales una fotografía en la cual tiene un look similar al de Diego Verdaguer. Es preciso decir que en la imagen Chaparro muestra su cabello con algunas canas y se dejó la barba, justo como Diego la llevaba últimamente. “Te ves increíble”, “Qué gran actor” y “Se ve divino”, fueron algunos de los comentarios que Omar Chaparro recibió.

Diego Verdaguer y Amanda Miguel salen de gira musical

Cabe mencionar, que Omar Chaparro platicó al programa “De Primera Mano” cómo fue invitado a este tour y qué es lo que estará haciendo y mencionó, “Amanda me habló y me pidió un favor especial y me comentó lo de la gira de conciertos y que querían traer a Diego al lugar por medio de un holograma. Me dijo que ella sabía la amistad que yo tenía con Diego y que pues como somos más o menos de la misma complexión quería que yo lo interpretara”.

Diego Verdaguer y Amanda Miguel. Diego Verdaguer y Amanda Miguel. / Foto: Instagram.

Finalmente, fue el 27 de enero de este año que se dio a conocer el fallecimiento de Diego Verdaguer a causa de complicaciones por Covid-19. Acerca del show que están presentando Amanda Miguel y Ana Victoria, en honor a Diego Verdaguer, Omar Chaparro comentó que él interpretó 3 canciones como el holograma del artista argentino.

Lo más leído en Publimetro